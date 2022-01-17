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понедельник, 17 января 2022 11:11

Monatik с семьей в Лос-Анджелесе, а Брежнева на Мальдивах – как звезды провели выходные
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Исполнительница Настя Каменских и муж-продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, продолжают делиться яркими фотографиями из мексиканского Тулума. Для одного из выходных подобрали стильные образы.

Потап появился в бежевых брюках и футболке, а дополнил образ черной шляпой. Каменских позировала в бело-синем наряде. Фото с отдыха показывают в Instagram.

Как звезды провели выходные, подготовила Gazeta.ua.

Певица Вера Брежнева с дизайнером Екатериной Сильченко, чей бренд любит первая леди Украины Елена Зеленская, уехали в отпуск. Отдыхают на Мальдивских островах. С курорта публикуют снимки, на которых позируют в купальниках и пляжных мини-платьях. Также Брежнева в бикини поделилось видео с пляжа.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Звездные супруги Владимир Дантес и Надя Дорофеева тоже провели выходные в теплых краях. Певцы наслаждаются мексиканским отпуском и делятся общими нежными фотографиями. На одном из таких Дантес предстал в синей рубашке, а Дорофеева - в лиловом бикини, серых брюках и белой рубашке.

Телеведущая Валерия Крук продолжает радовать фанатов кадрами из танзанского отдыха. На днях устроила фотосессию на пляже. Позировала в розовом монокини необычного фасона.

Певица и героиня реалити "Холостячка-2" Злата Огневич показывала в сети, какие у нее удались выходные. Звезда пикантно изгибалась в розовом купальнике. А еще провела день в племени масаи.

Актриса Дарья Петрожицкая провела выходные в Харькове. Звезда сериала "Папик" сфотографировалась на фоне яркого мурала.

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Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана прогулялась по улицам Киева и сделала зимние фото. Позировала на фоне елки возле столичного торгового центра.

Ведущий Григорий Решетник с Кристиной и тремя сыновьями тоже решили провести выходные в столице. Звездная семья фотографировалась на новогодних локациях.

Звездные супруги Владимир Дантес и Надя Дорофеева провели выходные в теплых краях. Певцы наслаждаются мексиканским отпуском
Фото: instagram.com/vladimirdantes
Телеведущая Валерия Крук продолжает радовать фанатов кадрами из танзанского отдыха
Дизайнер Екатерина Сильченко проводит отдых с певицей Верой Брежневой на Мальдивах
Исполнительница Вера Брежнева в бикини поделилась видео с мальдивского пляжа
Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана прогулялась по улицам Киева и сделала зимние фото

Певец Monatik не только работает и проводит концерты в Америке, но и проводит отдых в семейном кругу. Вместе с женой Ириной и детьми музыкант прогулялся по Лос-Анджелесу.

Исполнительница Джамала с мужем Бекиром и двумя детьми улетела в Египет в Хургаду. Они уже успели насладиться отдыхом у бассейна и попробовать местные вкусности.

Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару показывает не только себя в купальнике из таиландского отпуска. Также звезда делится редкими фото с любимым-британцем Ризом. Пара вместе фотографировалась в зеркале.

Жена актера Тараса Цимбалюка Тина, работающая визажистом и учредившая бренд купальников, показала соблазнительную фигуру. Звездные супруги проводят отпуск в Кении. На серии снимков любимая звезды "Крепостная" позирует в лиловом монокини собственного дизайна. Фотосессию устроила на пляже.

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Дата
17
января

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