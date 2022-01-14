 
Ексклюзивы
1/5
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 2853
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
12 Просмотров: 1557
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1602
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 2151
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1305
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1791
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 9648
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 1062
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 783
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4635
Фото
Все фото
7
5
7
8
7
Любимая Цымбалюка соблазняет сочной фигурой на африканском пляже
Любимая Цымбалюка соблазняет сочной фигурой на африканском пляже
52-летняя Дженнифер Энистон в полотенце показала, как выглядит без макияжа
52-летняя Дженнифер Энистон в полотенце показала, как выглядит без макияжа
&quot;Дружить с тобой - отдельный талант&quot; - Эктора Хименеса-Браво нежно поздравили звезды с 50-летием
"Дружить с тобой - отдельный талант" - Эктора Хименеса-Браво нежно поздравили звезды с 50-летием
Дрейк наливает острый соус в презерватив. Сеть отреагировала фотожабами
Дрейк наливает острый соус в презерватив. Сеть отреагировала фотожабами
В стиле ню: Кэти Перри в день рождения мужа поразила позированием топлесс
В стиле ню: Кэти Перри в день рождения мужа поразила позированием топлесс
Видео
Все видео
С питоном, конем и Louis Vuitton: Адель выпустила черно-белый клип Oh My God
С питоном, конем и Louis Vuitton: Адель выпустила черно-белый клип Oh My God
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 873
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 720
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 396
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5022
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
14 января 2022
1 Просмотров: 531
Сюжет
Жаль, звичайно. Я цього боксера раніше неабияк шанував. Та й настрою шкода, з яким сидів у кафешці й подумки підбивав сякі-такі підсумки. Політична ...
воскресенье, 16 января 2022 01:45

Любимая Цымбалюка соблазняет сочной фигурой на африканском пляже
7

  Комментировать

Жена актера Тараса Цимбалюка Тина, работающая визажистом и учредившая бренд купальников, показала соблазнительную фигуру. Звездные супруги проводят отпуск в Кении.

На серии снимков, опубликованных в Instagram, любимая звезды "Крипосная" позирует в лиловом монокини собственного дизайна. Фотосессию устроила на пляже.

Жена актера Тараса Цимбалюка Тина захватывает сеть откровенными фото
Фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk
Жена актера Тараса Цимбалюка Тина захватывает сеть откровенными фото
Жена актера Тараса Цимбалюка Тина захватывает сеть откровенными фото
Жена актера Тараса Цимбалюка Тина захватывает сеть откровенными фото
Жена актера Тараса Цимбалюка Тина захватывает сеть откровенными фото

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В стиле ню: Кэти Перри в день рождения мужа поразила позированием топлесс

В комментариях под солнечным кадром пользователи сети выразили восхищение фигурой Тины:

"Вы прекрасна", "Красота", "Так выглядит счастливая и любимая", "Жизнерадостная".

Африканский отдых проводят актер Тарас Цымбалюк с супругой Тиной. Пара отправилась в Кению. Звезда "Крепостной" рассказывал, что выбрал такой отпуск благодаря книге американского актера Мэттью Макконахи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Любимая Цымбалюка соблазняет сочной фигурой на африканском пляже». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 4 Просмотров: 20323
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа 1 Просмотров: 17532
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
6
 Просмотров: 12888
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн Просмотров: 11394
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
 Просмотров: 9648
Знаменитости
52-летняя Дженнифер Энистон в полотенце показала, как выглядит без макияжа
52-летняя Дженнифер Энистон в полотенце показала, как выглядит без макияжа
5
 Просмотров: 1368
Кондратюк назвал запланированные концерты Лорак "хв*йда-туром"
Кондратюк назвал запланированные концерты Лорак "хв*йда-туром" Просмотров: 1179
"Дружить с тобой - отдельный талант" - Эктора Хименеса-Браво нежно поздравили звезды с 50-летием
"Дружить с тобой - отдельный талант" - Эктора Хименеса-Браво нежно поздравили звезды с 50-летием
7
 Просмотров: 684
Дрейк наливает острый соус в презерватив. Сеть отреагировала фотожабами
Дрейк наливает острый соус в презерватив. Сеть отреагировала фотожабами
8
 Просмотров: 2781
В стиле ню: Кэти Перри в день рождения мужа поразила позированием топлесс
В стиле ню: Кэти Перри в день рождения мужа поразила позированием топлесс
7
 Просмотров: 5751
Больше всего комментируют
12
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
6
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
5
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
4
"Всем было все равно" - эксперт по кибербезопасности прокомментировал атаку на правительственные сайты
4
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Голосов: 44079
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть