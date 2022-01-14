Любимая Цымбалюка соблазняет сочной фигурой на африканском пляже

Жена актера Тараса Цимбалюка Тина, работающая визажистом и учредившая бренд купальников, показала соблазнительную фигуру. Звездные супруги проводят отпуск в Кении.
На серии снимков, опубликованных в Instagram, любимая звезды "Крипосная" позирует в лиловом монокини собственного дизайна. Фотосессию устроила на пляже.
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В комментариях под солнечным кадром пользователи сети выразили восхищение фигурой Тины:
"Вы прекрасна", "Красота", "Так выглядит счастливая и любимая", "Жизнерадостная".
Африканский отдых проводят актер Тарас Цымбалюк с супругой Тиной. Пара отправилась в Кению. Звезда "Крепостной" рассказывал, что выбрал такой отпуск благодаря книге американского актера Мэттью Макконахи.
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