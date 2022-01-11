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Звездные зимние каникулы: где проводят отпуск Осадчая с Горбуновым, Slavia и Дорофеева
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Ведущий и актер Евгений Кошевой и супруга Ксения делятся романтическими фото с отдыха. Также дизайнер публикует пикантные фото, на которых хвастается подтянутой фигурой в купальнике. Кошевые наслаждаются отпуском на Мальдивских островах. Фотосессии, кадры из которой показывают в Instagram, устраивают на фоне Индийского океана.

Куда отправились украинские звезды на зимние каникулы, подготовила Gazeta.ua.

Автор: коллаж Gazeta.ua
  Телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Таиланде, певцы Надя Дорофеева и Владимир Дантес – в Мексике, а исполнительница Slavia – на Кубе
Телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Таиланде, певцы Надя Дорофеева и Владимир Дантес – в Мексике, а исполнительница Slavia – на Кубе

Певица Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом отдыхают в мексиканском Тулуме. Исполнительница рассказала в сети, что больше всего ее здесь поразили еда, погода, сеноты, вечеринки и церемонии. Также Дорофеева показала фигуру в мини-бикини.

Диджей Анастасия Кумейко, более известная как Dj Nana, также проводит отпуск в Мексике. Она наслаждается видами и достопримечательностями. А еще опубликовала пикантное видео, на котором хвастается спортивным телом в купальнике.

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Публикация от Dj NANA (@anastasia_domination)

Певица Ирина Федишин предпочла горнолыжный курорт. Перед зимними гастролями она решила отдохнуть с мужем Виталием Човныком в "Буковеле". Супруги во время прогулок сделали красивые фото на фоне заснеженных Карпат.

Бывшая жена Dzidzio Ярослава Хома-Притула, выступающая под псевдонимом Slavia, улетела в отпуск на Кубу. На курорте звезда не только фотографируется, а посещает экскурсии и купается.

Ведущий и актер Евгений Кошевой и его жена Ксения делятся романтическими фото с отдыха на Мальдивах
Фото: instagram.com/yalta_k
Певица Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес отдыхают в мексиканском Тулуме
Диджей Анастасия Кумейко, более известная как Dj Nana, также проводит отпуск в Мексике
Певица Ирина Федишин предпочла горнолыжный курорт. Перед зимними гастролями она решила отдохнуть вместе с мужем Виталием Човныком в Буковеле
Бывшая жена Dzidzio Ярослава Хома-Притула, выступающая под псевдонимом Slavia, улетела в отпуск на Кубу

Африканский отдых проводят актер Тарас Цымбалюк с супругой Тиной. Пара отправилась в Кению. Звезда "Крепостной" рассказывал, что выбрал такой отпуск благодаря книге американского актера Мэттью Макконахи.

"Я не о Египте и Тунисе. А о настоящей Африке, где ночи с кучей звуков живности, темнокожие - аж синего оттенка, где преобладает бедность, но есть неповторимый колорит и быт. Мы выбрали Кению, которая еще не прошла такой курс европеизации, как Бали, например. Здесь все, как мы ожидали. Если не считать гостиницу с удобствами, то действительно можно почувствовать себя оторванным от цивилизации туземцем", - делился Цымбалюк в Instagram.

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Пара ведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми отдыхают на таиландском острове Пхукет. Телезвезда опубликовала серию фото, на которых позирует в купальниках и демонстрирует стройное тело. Также пара показывает общие фото из солнечного отпуска.

Британская дизайнер Виктория Бекхэм вместе с семьей проводит каникулы во Флориде. На фотографиях позировала с мужем Дэвидом и детьми - Харпер, Бруклин, Ромео и Круз. Также на семейном отдыхе были ее родители, племянница Либби Адамс и возлюбленные Ромео и Бруклина - Мия Риган и Никола Пельтц.

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