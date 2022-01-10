На яхте под названием Seven: Виктория Бекхэм показала редкие семейные кадры

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Британская дизайнер Виктория Бекхэм вместе с семьей проводит каникулы во Флориде.

На фотографиях позировала с мужем Дэвидом и детьми – Харпер, Бруклин, Ромео и Круз. Также на семейном отдыхе были ее родители, племянница Либби Адамс и возлюбленные Ромео и Бруклина - Мия Риган и Николай Пельтц. Жена звездного футболиста показала редкие кадры в Instagram.

"Создаем семейные воспоминания на солнце", - написала звезда.

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Бекхэм также продемонстрировала стройную фигуру в смелых спортивных нарядах. Звездная семья отдыхала на роскошной яхте футболиста. Ее стоимость составляет почти $7 млн. Бекхэмы назвали ее Seven – в честь игрового номера, под которым Дэвид почти 10 лет играл в команде "Манчестер Юнайтед".

Британский дизайнер 47-летняя Виктория Бекхэм поделилась, как ей с мужем 46-летним Дэвидом Бекхэмом удалось сделать брак успешным и прочным. По ее словам, паре помогает быть счастливыми поддержка друг друга, подарки и дружеские отношения.