Мудрость и цветы без причины: Бекхэм рассекретила детали крепкого брака

Британский дизайнер 47-летняя Виктория Бекхэм поделилась, как ей с мужем 46-летним Дэвидом Бекхэмом удалось сделать брак успешным и прочным. По ее словам, паре помогает быть счастливыми поддержка друг друга, подарки и дружеские отношения.

Также супруги, которые вместе 22 года и у них четверо детей, поддерживает теплые отношения благодаря мудрости. Об этом певица рассказала в программе "Доброе утро, Америка".

"Мы очень поддерживаем друг друга. Он потрясающий отец, нам очень весело, он замечательный муж, и нам всегда очень сильно весело", - поделилась жена футболиста.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я выбирала семью" - жена актера Войтенко раскрыла, почему не живет с мужем

Неожиданные сладкие сюрпризы или подарки помогают укреплять брак, как отметила Бекхэм. Недавно ее муж подарил букет белых роз без причины.

Звездная пара Бекхэмов - 45-летний Дэвид и 46-летняя Виктория - заключила контракт с компанией Netflix более чем на $20 млн. Супруги в сериале поделятся деталями семейной жизни и покажут кадры из личного архива.