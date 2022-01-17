Оля Полякова празднует день рождения: самые сексуальные фото певицы

Исполнительница Оля Полякова 17 января отмечает 38-летие. Родилась в Виннице, но училась в киевской школе. Именно в столице началась ее карьера. Будущую звезду родители отдали в музыкальную школу, а затем она продолжила обучение в Киевском университете культуре и Киевской консерватории. Сейчас у артистки редкий диапазон голоса - почти четыре октавы.

Gazeta.ua собрала самые горячие фото именинницы и интересные факты из жизни певицы.

1. В школьном возрасте у Поляковой было множество комплексов. Звезда признавалась, что была самой высокой в ​​классе и худощавой. Одноклассники дразнили ее за рост. Лишь в 18 лет осознала, что выглядит прекрасно. И полюбила себя.

2. Еще до музыкальной карьеры пробовалась как модель. Пять лет проходила по подиуму на модных показах Дома женского белья в Киеве.

3. Первый альбом артистки под названием "Приходи ко мне" не принес популярности. В 2008 году выпустила хит "Суперблондинка", после которого стала популярной.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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4. Яркий элемент костюма - кокошник - появился в 2012-м после начала сотрудничества с продюсером Михаилом Ясинским. С тех пор этот головной убор является визитной карточкой Поляковой.

5. В 2003 году артистка выступала на праздновании дня рождения бизнесмена Вадима Полякова. К тому времени он был женат. Впоследствии развелся, чтобы быть с Ольгой. В 2004-м пара женилась.

6. Певица признавалась в одной программе, что узнала о первой беременности еще до свадьбы. После того, как пара официально оформила отношения, родилась дочь Мария. А шесть лет спустя супруги во второй раз стали родителями. Певица родила девочку, которую назвали Алисой.

Певица Оля Полякова очаровала сеть серией семейных снимков из архива. Звезда опубликовала фото с отдыха на Мальдивах. Позировала с мужем-бизнесменом Вадимом и дочками Марией и Алисой.