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понедельник, 17 января 2022 15:51

Оля Полякова празднует день рождения: самые сексуальные фото певицы
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Исполнительница Оля Полякова 17 января отмечает 38-летие. Родилась в Виннице, но училась в киевской школе. Именно в столице началась ее карьера. Будущую звезду родители отдали в музыкальную школу, а затем она продолжила обучение в Киевском университете культуре и Киевской консерватории. Сейчас у артистки редкий диапазон голоса - почти четыре октавы.

Gazeta.ua собрала самые горячие фото именинницы и интересные факты из жизни певицы.

1. В школьном возрасте у Поляковой было множество комплексов. Звезда признавалась, что была самой высокой в ​​классе и худощавой. Одноклассники дразнили ее за рост. Лишь в 18 лет осознала, что выглядит прекрасно. И полюбила себя.

2. Еще до музыкальной карьеры пробовалась как модель. Пять лет проходила по подиуму на модных показах Дома женского белья в Киеве.

3. Первый альбом артистки под названием "Приходи ко мне" не принес популярности. В 2008 году выпустила хит "Суперблондинка", после которого стала популярной.

17 января Оля Полякова отмечает день рождения. Певице исполнилось 38 лет
Фото: instagram.com/polyakovamusic
17 января Оля Полякова отмечает день рождения. Певице исполнилось 38 лет
17 января Оля Полякова отмечает день рождения. Певице исполнилось 38 лет
17 января Оля Полякова отмечает день рождения. Певице исполнилось 38 лет
17 января Оля Полякова отмечает день рождения. Певице исполнилось 38 лет

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4. Яркий элемент костюма - кокошник - появился в 2012-м после начала сотрудничества с продюсером Михаилом Ясинским. С тех пор этот головной убор является визитной карточкой Поляковой.

5. В 2003 году артистка выступала на праздновании дня рождения бизнесмена Вадима Полякова. К тому времени он был женат. Впоследствии развелся, чтобы быть с Ольгой. В 2004-м пара женилась.

6. Певица признавалась в одной программе, что узнала о первой беременности еще до свадьбы. После того, как пара официально оформила отношения, родилась дочь Мария. А шесть лет спустя супруги во второй раз стали родителями. Певица родила девочку, которую назвали Алисой.

Певица Оля Полякова очаровала сеть серией семейных снимков из архива. Звезда опубликовала фото с отдыха на Мальдивах. Позировала с мужем-бизнесменом Вадимом и дочками Марией и Алисой.

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Дата
17
января

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