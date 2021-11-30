С мужем и детьми: Полякова поделилась редкими кадрами из семейного архива

Певица Оля Полякова очаровала сеть серией семейных снимков из архива.

Звезда опубликовала фото из мальдивского отдыха в Instagram. Позировала с мужем-бизнесменом Вадимом и дочками Марией и Алисой.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Обожаю путешествовать. И какое счастье, что мы имеем возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и кошелек", - подписала исполнительница фото.

Фанаты Поляковой засыпали ее семью комплиментами в комментариях:

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"Оля, больше фото с таким роскошным мужчиной", "Хорошая и счастливая семья, одно удовольствие на вас смотреть".

Исполнительница Оля Полякова откровенно рассказала о пережитых кризисах. Она поделилась, что до сих пор ей с мужем Вадимом кризиса в браке удавалось пережить без помощи психологов.