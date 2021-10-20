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среда, 20 октября 2021 18:20

Не жили вместе год и ходили на семейную терапию: кто из звезд переживал кризисы в браке
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Исполнительница Оля Полякова откровенно рассказала о пережитых кризисах. Она поделилась, что до сих пор ей с мужем Вадимом кризиса в браке удавалось пережить без помощи психологов.

"Говорят, любовь живет три года, а в браке неизбежно охлаждение чувств. Я тоже думаю, что страсть, "химия" живет не более трех лет. Затем вас держат дети, вы вьете гнездо, как две птички. Когда дети подрастают, появляется следующий кризис, который люди или переживают, или нет", - призналась певица в интервью каналу "Украина".

Звезда с любимым всегда быстро мирится, как рассказала она журналу "Отдохни!".

"Но проблемы никуда не деваются, мы просто фокусируемся на другом. Вот их бы, наверное, я решала с правильным семейным психологом. Иначе регулярно наступаешь на одни и те же грабли. Хотя ты не страус, а человек: понял, что это не работает, выбрал другую форму - сработало. Т сам в процессе жизни себя "подкручиваешь", - отметила Полякова.

Кому еще из звезд удавалось пережить семейные кризисы и что помогло спасти их брак, подготовила Gazeta.ua.

Певица Анастасия Приходько призналась, что чуть не развелась с мужем Александром. Пара поженилась в 2013 году и вместе воспитывает троих детей. Но в 2018-м супруги два месяца не жили вместе и подали на развод.

"Я болезненно переживала это. Когда пришел срок похода в загс, мы решили, что поговорим для начала", - поделилась она.

Приходько начала спрашивать себя: "Сколько ты прошла в жизни, чтобы этот человек был рядом. И неужели хочешь так просто все это отпустить?". Впоследствии певица признавалась, что до развода так и не дошло: супруги смогли преодолеть кризис.

Исполнительница Оля Полякова поделилась, что до сих пор ей с мужем Вадимом кризис в браке удавалось пережить без помощи психологов
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Певица Анастасия Приходько призналась, что чуть не развелась с мужем Александром: в 2018 году супруги два месяца не жили вместе
Пара актеров Наталья Денисенко и Андрей Фединчик пережили множество стрессовых ситуаций за последний год
Американская певица Пинк делилась, что ее супружеская жизнь с мотоциклистом Кэри Гарт за 15 совместных лет не всегда была сладкой
Телеведущая Маша Ефросинина призналась, что в ее 18-летнем браке с Тимуром Хромаевым был кризис, который едва не стал причиной развода

Пара актеров Наталья Денисенко и Андрей Фединчик пережили множество стрессовых ситуаций за последний год. Они с сыном переболели коронавирусом в ноябре прошлого года, а в июле в этом году мужчина попал в скандал из-за того, что влез в драку. Звезда сериала "Крепостная" признавалась, что тогда их семья переживала переломный момент.

"Мы во всех интервью с Андреем говорили, что мы не идеальная семья, у нас не цветочки-бабочки, а ссоры и конфликты. И это нормально. И я открыто об этом говорю, чтобы женщины не думали: "Фединчик и Денисенко такая идеальная семья, почему у нас не так? А мы ссоримся постоянно". Это кризис был. Думаю, тоже это сыграло роль в его эмоциональном состоянии, что я много работаю и нет сильной поддержки энергетически. Потому что мы как актеры тонко чувствуем энергию друг друга", - сказала женщина.

Денисенко отметила, что они вместе шесть лет, а это как раз тот период, "когда наступает разочарование в партнере".

"Ты видишь перед собой настоящего человека, который ходит в туалет, у которого есть свои тараканы. Много составляющих. Нет идеальных людей, но есть идеальные для тебя", - отметила она.

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Также актриса предостерегла женщин, что стоит никогда не забывать о любимом несмотря на занятость на работе и постоянное внимание детям.

Американская певица Пинк делилась, что ее супружеская жизнь с мотоциклистом Кэри Хартом за 15 совместных лет не всегда была сладкой. Влюбленные были и на грани развода. Артистка призналась, что спасти брак помогла семейная терапия.

"Брак - ужасно и прекрасно, комфортно и гневно. Это скучно и страшно. Он любит другое существо, склонное к ошибкам, пытаясь полюбить себя. Люди смеются над нами, потому что мы или ссоримся, или смеемся. Они закатывают глаза, когда мы говорим о терапии. Но это стоит того. Терапия не предназначена для слабых людей. Это для сломленных людей, которые хотят быть здоровыми. Это для беглецов, которым нужна семья. Это урок того, как сесть и слушать. Как полюбить себя, чтобы другой человек тоже смог", - писала звезда в сети.

Телеведущая Маша Ефросинина призналась, что в ее 18-летнем браке с Тимуром Хромаевым был кризис, который едва не стал причиной развода. Пара даже год жила отдельно. Сложный период у супругов был в 2013 году. Ведущая рассказала, что однажды они решили, что впереди целая жизнь, а их отношения исчерпали себя. На тот момент они воспитывали 8-летнюю дочь.

"Тогда мы поняли, что надо быть честными друг с другом и каждому заниматься своей жизнью. Мы жили раздельно год. И вновь сошлись", - поделилась Ефросинина.

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За тот год, по словам ведущей, она не хотела иметь отношения с другими. Женщина занялась работой, поэтому свободного времени было мало. Впоследствии пара воссоединилась. Но звезда признавалась, что сейчас у нее тоже нет идеальной семьи: муж не дарит ей подарки, не балует комплиментами и совсем не романтик. Но ведущая добавила, что она также не идеальна.

Топ-модель Снежана Онопко поделилась, поддерживает ли связь с экс-мужем Николаем Щуром и какую часть имущества хочет получить.

Онопко рассталась с донецким бизнесменом год назад. Решилась разорвать отношения после того, как Щур избил ее и тещу. Сначала не планировала делить имущество. Но после того, как узнала, что экс-возлюбленный живет с другой женщиной в загородном доме, который он вместе с Онопко строил, женщина решила судиться.

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