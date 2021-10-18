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вторник, 19 октября 2021 01:45

"У меня есть три адвоката" - Снежана Онопко рассказала о разделе имущества с донецким бизнесменом
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Топ-модель Снежана Онопко поделилась, поддерживает связь с экс-мужем Николаем Щуром и какую часть имущества хочет получить.

Онопко рассталась с донецким бизнесменом год назад. Решилась разорвать отношения после того, как Щур избил ее и тещу. Сначала манекенщица не планировала распределять имущество. Но после того, как узнала, что экс-возлюбленный живет с другой женщиной в загородном доме, который он вместе с Онопко строил, женщина решила судиться. Она призналась в интервью в программе "Світське життя", что по решению суда ей принадлежит половина имущества.

"Абсолютно все, половина всего (имущества. - Gazeta.ua). Бизнеса, машины. Абсолютно все, что было нажито непосильным трудом за 10 лет жизни", - рассказала модель.

Модель Снежана Онопко поделилась, поддерживает ли связь с бывшим мужем Николаем Щуром и какую часть имущества хочет получить
Фото: instagram.com/snejanaonopka15
Модель Снежана Онопко поделилась, поддерживает ли связь с бывшим мужем Николаем Щуром и какую часть имущества хочет получить
Модель Снежана Онопко поделилась, поддерживает ли связь с бывшим мужем Николаем Щуром и какую часть имущества хочет получить
Модель Снежана Онопко поделилась, поддерживает ли связь с бывшим мужем Николаем Щуром и какую часть имущества хочет получить
Модель Снежана Онопко поделилась, поддерживает ли связь с бывшим мужем Николаем Щуром и какую часть имущества хочет получить

Онопко поделилась, что не общается с экс-мужем.

"Раздел имущества - как стоял вопрос, так и стоит. Я так ничего и не получила до сих пор. У меня три адвоката, честно, я в этом не сильно разбираюсь, но это достаточно сложно в Украине делается. Может, по итогам я что-нибудь получу", - добавила она.

Также манекенщица рассказала, планирует ли выходить замуж еще раз.

"Мне кажется, все решит любовь. Будут чувства, будет большая любовь - будет штамп в паспорте и все остальное. Пока просто я к этому не готова. Прошло мало времени", - сказала она.

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Онопко добавила, что перед тем, как вступать в брак, скорее всего, планирует подписать брачный контракт с будущим мужем.

Модель Снежана Онопко рассталась с донецким бизнесменом Николаем Щуром в ноябре прошлого года. Прожили в браке девять лет. Вместе построили дом в пригороде Киева. Когда модель подала документы на развод, то публично заявила: муж изменяет и поднимает на нее руку.

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