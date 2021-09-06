"Избил меня и мою мать. Это стало последней каплей": кто из звезд страдал от домашнего насилия

Голливудская актриса Анджелина Джоли подтвердила, что была жертвой домашнего насилия. Она откровенно рассказала о разводе с киноактером Брэдом Питтом.

Звезда подала на развод в сентябре 2016 года. Причиной такого решения стала ссора супругов, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил старшего сына Мэддокса. В мае актер выиграл суд и получил совместную опеку над шестью детьми от экс-жены: сына Пакса, дочерей Захару и Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса. Откровенно о разводе Джоли рассказала изданию The Guardian.

Когда ее спросил интервьюер, что именно заставило ее опасаться Питта, женщина ответила, что не может комментировать случившееся. Тогда ее попросили кивнуть, если эти страхи связаны с ее обвинениями Питта в насилии. Актриса кивнула. Она также заявила, что боялась за свою семью.

Кто еще из звезд страдал от домашнего насилия, рассказывает Gazeta.ua.

Модель Снежана Онопко рассталась с донецким бизнесменом Николаем Щуром в ноябре прошлого года. Прожили в браке девять лет. Вместе построили дом в пригороде Киева. Когда модель подала документы на развод, то публично заявила: муж изменяет и поднимает на нее руку.

"Не верила, что Николай мне изменяет. Но из-за фото в соцсетях увидела, что другая женщина живет в моем доме. Плавает в моем бассейне. Пользуется моей посудой. Я выплачивала долги мужа. Оправдывало, когда его в чем-то обвиняли. Даже когда поднимал на меня руку. А это происходило постоянно. Досталось не только мне, но и водителям, и персоналу. После очередной ссоры он избил меня и мою мать. Это стало последней каплей. Теперь решительно настроена расстаться. Буду настаивать на правовом разделе имущества. Заберу себе два авто. Среди них - Rolls-Royce, который купила за свои деньги", - рассказывала Онопко.

Фото: Reuters

Певицу Уитни Хьюстон избил ее муж Бобби Браун через несколько дней после свадьбы. Она была жертвой домашнего насилия в течении 15 лет. Хьюстон не могла уйти от тирана и начала употреблять алкоголь и наркотики. В 46 лет артистка прошла курс лечения от наркотической зависимости и подала на развод.

Американскую актрису Хейден Панеттьери начал бить риелтор Брайан Гикерсон сразу после того, как пара начала встречаться. Накануне этих отношений женщина разорвала помолвку с Владимиром Кличко: они были вместе в течении девяти лет и воспитывали общую дочь Каю Евдокию. Панеттьери знала, что Гикерсон не контролирует себя: при ней он даже избил своего отца. Актриса стала жертвой риелтора, когда тот был в нетрезвом состоянии. Женщина получила три удара по лицу, после чего вызвала полицию. Впоследствии выяснилось, что мужчина поднимает на нее руку не впервые. Гикерсону светило до четырех лет тюрьмы. Но с него сняли все обвинения и закрыли дело. Месяц спустя, в ноябре 2019 года, актриса вернулась к нему, пара отпраздновала День благодарения вместе. Но 14 февраля мужчина снова напал на Панеттьери: во время ссоры начал бросать ее и бить кулаками по лицу. Гикерсона арестовали.

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Певица Татьяна Решетняк, у которой сценический псевдоним Tayanna, призналась, что экс-муж поднимал на нее руку. Она отметила в одном из интервью, что отец ее сына не только постоянно изменял, но и бил ее. Это и стало причиной развода.

Американские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали на развод 30 июня 2015-го. За день до этого отметили десятую годовщину свадьбы. Бракоразводный процесс длился около трех лет из-за того, что пара договаривалась по опеке над детьми. Звезды закрутили роман в 2004 году. Через год тайно поженились. У супругов родились трое детей: дочери Вайолет Энн, Серафина Роуз и сын Сэмюэль.