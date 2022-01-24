Учитель музыки, киборг и гадалка: звездные судьи выбрали первых участников "Голосу країни"

Вышел первый выпуск шоу "Голос країни". Звездными судьями 12-го сезона стали Потап, Оля Полякова, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук. Также представили спецпроект "Второй шанс": солистка группы Kazka Александра Зарицкая и бизнесмен Андрей Мацола будут давать еще один шанс тем участникам, которым отказали судьи. Этот сезон талант-шоу пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна".

23 января выбрали первых участников вокального проекта. Повернулись к бэк-вокалисту Вакарчука Евгению Бичасному. Он присоединился к команде Дорофеевой. Также она взяла в свою команду Инессу Грицаенко и Дмитрия Ротькина.

Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Полякову выбрала гадалка Елена Чукаленко, к которой развернулись все четыре судьи. Также к ее команде присоединился Ярослав Гавянец, мечтавший о сцене с детства. После школы отправился учиться на факультет драматического театра и кино. Но не доучился: вступил в ряды ВСУ, потом - в АТО. Во время защиты Донецкого аэропорта попал в плен в 2015 году. На сцене "Голоса" киборг исполнил трек "Тебе це може вбити" группы "Скай".

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Первым участником команды Потапа стал Павел Нажига.

К команде Вакарчука присоединились крымская татарка Алие Хаджабадинова, работающая в IT-компании, и Анна Киндзерская, развернувшая все четыре кресла.

Команда "Второй шанс" выбрала фольклорную группу GG ГуляйМісто (Настя и Ирина) и учителя музыки Михаила Николаенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

"Голос країни" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличие от привычных вокальных телевизионных шоу - высокие требования к уровню вокала.