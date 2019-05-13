В непогоду тормозной путь увеличивается на треть

С начала мая Украину накрыли затяжные дожди, которые продлятся, по прогнозам синоптиков, до конца месяца.

- В непогоду увеличивается риск аварий. Поэтому, при таких условиях, следует всегда ездить с включенными фарами, а не габаритами. Так лучше себя выделите, - советует 39-летний Евгений Середницкий, директор школы контраварийного вождения "Корда Профи". - Следите за чистотой и сухостью фар и зеркал. На грязной поверхности рефлектор нормально не работает, а пучок света хуже.

- Соблюдайте безопасную скорость, потому что тормозной путь становится длиннее, - советует специалист. - Не следует двигаться с выжатым сцеплением или на нейтралке, лучше замедляться на включенной передаче. Чем выше обороты двигателя - это короткий тормозной путь. А значит - уменьшается шанс срабатывания АБС. Тормозить начинайте заранее. Ведь разница протяженности тормозного пути между сухим и мокрым покрытием - около 30 процентов. На педаль жмите плавно.

- Избегайте луж. Если это невозможно, двигайтесь максимально медленно. Ведь под водой может быть яма, люк или иной опасный для авто объект. Есть риски попадания жидкости в двигатель и гидроудара. Если автомобиль во время или после проезда по луже заглох, возможно, намокла катушка зажигания. Если да, нужно ее просушить.