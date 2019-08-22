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Двери от американского "Пассата" не подходят к европейской версии

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С начала года украинцы купили иномарок на почти $2 млрд. Одни из самых популярных легковушек - из США, их привезли в Украину более чем на $207 млн. Там бывшие в употреблении автомобили после аварий на 25-40% дешевле, чем в таком же состоянии в Украине.

- В 2016 году власти приняли закон, который сделал растаможивание транспортных средств на иностранной регистрации доступным. Например, растаможить из-за границы авто стоимостью 10 тысяч долларов до 2016-го стоило 5-7 тысяч долларов. После законотворческих новшеств растаможка подешевела наполовину, - рассказывает старший менеджер компании "Карэкспресс" Артем Чумаченко, 34 года. Специалист рассказывает о процессе покупки автомобилей из Америки и их особенности.

Почему именно авто из Штатов стали наипопулярнейшими?

- История всех американских машин записывается от времени покупки. Ее можно купить за 2,5 доллара и ознакомиться. Этим занимаются различные службы. Одна из таких - "Карфакс". Например, если кто скрутит пробег - по "Карфаксу" можно это вычислить. Кстати, за "скрутку" пробега в США предусмотрена уголовная ответственность.

В США на автомобили дают гарантию до 160 тысяч километров пробега. Поэтому производители требовательно подходят к конструированию автомобилей для Америки. Комплектуют деталями, имеющими лучшие показатели качества.

Сколько нужно ждать желаемый автомобиль?

- Машины транспортируют судами в контейнерах. Расстояние достаточно большое, поэтому надо ждать два-три месяца.

Какие существуют опасности?

- Мы исключительно покупаем по картинкам. 10 фото, "Карфакс", по которому проверяем историю авто. Видим все, что на поверхности. Относительно двигателя - если был удар посередине, не всегда видно. Возможно, радиатор поражен. Возможно, охлаждающая жидкость вытекла. С деталями мотора может быть все что угодно. Бывает, машины приходят без ключей. Мы за это не отвечаем. Можем лишь предложить сделать их по себестоимости - это от 150 долларов.

Неужели сложно найти относительно хороший и недорогой автомобиль в ЕС?

- Обычно европейцы продают свои авто с немалыми пробегами. Машина, которая накатала 20-30 тысяч километров, будет стоить дороже, чем в украинском автосалоне. "Немец" не ожидает украинца с хорошим автомобилем "за бесценок". Да и европейские комплектации часто проще. Кожаные салоны, камера заднего обзора - "редкий гость" на европейских версиях машин. Европейцы прагматичные, не переплачивают за такие опции.

Чем еще американские версии машин отличаются от европейских?

- Двигатель и подвеска - ничем. Обычно они отличаются кузовными элементами. Например, двери от американского "Пассата" не подойдут к европейской версии "Фольксвагена". В США, согласно ГОСТу, передний бампер машины несколько более выпуклый, по сравнению с европейской версией. Так решили, потому что подумали, что пешеходу в случае ДТП будет легче падать на капот, если изделие будет больше выступать относительно передней части автомобиля.

Нужно ли машины из США адаптировать для использования в Украине?

- Да, надо получить сертификат соответствия. У "американцев" задний "поворотник" красный. А согласно нашим законам он должен быть ярко-желтый.

Также у всех американских машин есть дублирующий сигнализатор поворота. Подобный должен быть в переднем крыле или зеркале автомобиля. Отличается и пучок света. А точнее - угол. "Американский свет" настроен на свечение выше, потому что их дорожные знаки расположены "наверху", по сравнению с Европой. Кроме того, в соответствии с нашими стандартами, должна быть установлена задняя противотуманная фара. В американских авто ее нет.

Какие модели из США в Украине самые популярные?

- "Форд Фьюжн". Это - американская версия "Форд Мондео". На внутреннем рынке Украины "Форд Фьюжн" стоил почти 17-20 тысяч долларов. Как показали расчеты и практика, с нашими услугами получается значительно дешевле. Мы машину в США покупаем, сюда привозим, растаможиваем, ремонтируем и передаем клиенту. Несмотря на немалый путь, автомобиль потребителю будет стоить 11-12 тысяч долларов.

Сколько стоил самый дешевый автомобиль, который вы приобрели в США?

- "Шевроле Соник". Для "Европы" его называют "Авео". Был достаточно "свежий", отдали 950 долларов. "Со всем", в том числе и ремонтом - стоил 5800 долларов.

Выгодно самому везти авто из США?

- Для того чтобы зарегистрироваться на аукционах, на которых в Штатах продают машины, нужен депозит. Мы, фирма, зарегистрированы как дилеры. Есть аукционный сбор. Для дилеров на трех тысячах эта сумма - 400-450 долларов. Для частного лица - 750 долларов.

Есть нюансы в отношении оплат. Например, вы перевели средства, а получатель их не видит. Куда звонить, что делать? Далее внутреннее перемещение по США. Вам потребуется автопоезд. Например, купили вы машину в Колорадо, ближайший порт - в Калифорнии. Надо преодолеть почти 2 тысячи километров. С чего начать, как везти? Автомобили собирают на специальных площадках, ярдах. Там формируют контейнеры.

Популярны ли мошенничества в этом виде бизнеса в США?

- Да, в 2017-2018-х было немало жалоб на псевдоамериканские компании, которые обманули людей. Они собрали с жертв задатки и скрылись с деньгами.

Автор: Богдан ПИХАЧЕК
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