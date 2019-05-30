Высокий или узкий: лоб раскроет секреты характера

Высокий лоб часто связывают с высоким интеллектом и благородством, а небольшой лоб – улучшает пропорции лица. Считается, что чтение по линиям на лбу появилось в Древнем Китае и до сих пор используется в азиатской культуре для определения основных черт личности.

Определение характера человека по форме и морщинам на лбу называется метопоскопия. С Востока искусство метопоскопии пришло в Древнюю Грецию. Философ Аристотель был ярым приверженцем этого учения, считая, что по лбу человека можно точно проанализировать характер, а Гиппократ полагал, что лоб может рассказать и о болезнях человека.

Типы лба и их значение

В физиогномике лоб можно разделить на три области, каждая из которых имеет сове значение:

Верхняя часть лба является символом аналитических способностей. У мужчин, как правило, более высокий лоб, чем у женщин, и они чаще обладают более развитым аналитическим умом. Также эта часть лба представляет отношения с отцом и развитие вашей карьеры.

Средняя часть лба олицетворяет память. Середина лба у мужчин чаще всего не так развита, как у женщин, поэтому женщины обладают лучшей памятью.

Нижняя часть лба (надбровная дуга) символизирует наблюдательные способности. У мужчин эта часть обычно более выдающаяся, что говорит о большей наблюдательности, хотя есть и исключения. Также эта область представляет тщеславие человека и способность к состраданию.

Широкий лоб

В физиогномике широкий лоб является символом щедрости. Люди с широким лбом обладают широкими взглядами, умны, остроумны, сохраняют хорошие отношения с окружающими и достигают определенных высот в карьере. Однако несмотря на то, что они умеют ладить с другими, иногда они могут быть глухи к советам окружающих и непрактичны в работе.

В личных отношениях людям с широким лбом сложно сохранять верность одному партнеру. Однако, если вам нужен верный союзник в работе, лучше всего выбирать человека с широким лбом, так как он обладает большим терпением и выдающимися способностями.

Высокий и широкий лоб выдает умного, талантливого и легко приспосабливающегося человека, который может преуспеть в любой выбранной области. Если лоб полный и блестящий, то человека ожидает как богатство, так и высокое положение, даже если другие черты лица не выражены.

Узкий лоб

Люди с узким лбом, как правило, мягкие и сдержанные. Они чистосердечны, ответственны в работе, но не обладают острым умом или настойчивостью, и могут сдаваться из-за небольших неудач. С другой стороны, они дружелюбны, общительны, и с ними легко поладить. Считается, что чем уже лоб, тем более ребяческим характером наделен человек. Обладатели узкого лба легко теряют самообладание, так как склонны поддаваться своим чувствам. В общении с другими они не пытаются доминировать, а предпочитают жить и работать в спокойной атмосфере. В любви они почти никогда не берут на себя главную роль, любят искренне и, завязав отношения, сохраняют любовь до преклонных лет.

Закругленный лоб

Такой тип лба выступает спереди и сбоку и выглядит более высоким и полным. Люди с выдающимся и круглым лбом сообразительны, быстро действуют и хорошо справляются с любым делом. Однако женщины с закругленным лбом могут быть импульсивны, что может повлиять на брак и отношения, поэтому им советуют выбирать в спутники жизни терпеливых партнеров.

Покатый лоб

Люди с покатым лбом, как правило, сталкиваются со множеством трудностей в детстве и юности. Часто им не хватает смелости и напористости. У женщин покатый лоб часто указывает на отсутствие заботы со стороны родителей и родственников, из-за чего им многого приходится достигать тяжелым трудом с самых ранних лет, часто переживая все превратности судьбы и в личной жизни. Если же остальные черты лица уравновешены, то им можно ожидать спокойной и счастливой второй половины жизни.

Морщины на лбу

В китайской физиогномике тип, расположение и число морщинок на лбу указывает на удачу и карьеру. Отсутствие морщин говорит о чистосердечии, везении и помощи со стороны других людей. Слишком большое количество морщин может указывать на сложную, полную невзгод жизнь, когда всего приходится добиваться собственным трудом. Лучше всего, когда на лбу не больше трех четких и тонких борозд. Раннее появление морщин у женщины может намекать на неудачный брак, а для мужчин - на раннее начало карьеры.

Горизонтальные морщины на лбу

Верхняя – линия неба символизирует карьеру и отца. Средняя – мужская линия представляет собой удачу и братьев или сестер. Нижняя – линия земли указывает на благосостояние, мать, семью и сбережения. Если какая-то линия прерывается или нечеткая, в этой сфере стоит ожидать проблем.

Три линии (морщины) на лбу одинаковой длины

Три одинаковые по длине линии говорят о стабильной карьере и семье и получении помощи от других людей. Чаще всего они принадлежат заботливым, преданным и разумным людям. Они обычно более активны, не боятся действовать и говорить, и им сопутствует везение. Также они надежны и умеют контролировать свои эмоции.

Три линии (морщины) на лбу разной длины

Более короткая верхняя линия означает отсутствие поддержки от вышестоящих и людей старшего возраста. Короткая средняя линия указывает на плохие взаимоотношения с коллегами и небольшое число способностей. Короткая нижняя линия говорит о нестабильной семейной жизни. Если одна из морщин прерванная - это предвещает расставание с отцом, братьями/сестрами или матерью.

В целом, люди у которых прерывистые морщины на лбу, склонны к колебаниям и часто меняются, предрасположены к крайностям, что ведет к нестабильной работе. Но с возрастом они меняются в лучшую сторону и способны обрести счастье.

Две линии на лбу

Две линии на верхней части лба указывает на то, что у человека нет ответственности по отношению к семье, и он не заботится о детях. Если две линии располагаются в нижней части лба, это говорит о том, что человек не любит подчиняться, а также намекает на отсутствие инициативы и почитания родителей.

Одна линия на лбу

Те, у кого присутствует только верхняя линия, удачливы в карьере, часто получают помощь других людей, могут унаследовать силу отца, но в целом их везение нестабильно. Одна средняя линия означает, что человек получает поддержку друзей и братьев/сестер, умеет действовать решительно, надежен, тверд и неукротим. Одна нижняя линия говорит о хороших отношениях с матерью или больших сбережениях. Мужчины с четкой линией земли часто женятся на красивых женщинах.

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Другие виды горизонтальных линий

Изогнутая линия на лбу может стать указанием на опасность несчастных случаев, таких как наводнение или дорожные происшествия. Три или четыре линии в форме полумесяца принадлежат благоразумным, очень терпеливым, щепетильным, популярным, здоровым людям, которых ждет долгая жизнь. Они могут занять высокую должность в политике или военном деле. Если концы линии приподняты к верху, то такой человек отличается умом, способностью к учению, позитивным настроем. Часто он трудолюбив и вызывает уважение окружающих.

Вертикальные линии (морщины) на лбу

Три вертикальные морщинки на лбу являются символом долголетия. Такого рода люди всегда справляются с любой болезнью и доживают до преклонных лет. Мужчины с тремя вертикальными линиями строят успешную карьеру, но им может не везти с женой, которая может либо заболеть, либо склонна часто выяснять отношения.

Женщины с тремя вертикальными морщинками также способны, но у них могут быть плохие отношения с супругом. Если линии слишком длинные, это указывает на неожиданные проблемы и разочарования.

Три вертикальные линии посередине лба являются благоприятным знаком и встречаются у добрых, благодарных людей, обретающих высокий статус и репутацию благодаря упорному труду.

Две параллельные вертикальные линии на лбу встречаются у тех, кто всегда способен услышать чужую точку зрения. Такой человек прекрасно понимает чувства других. Также это говорит об актерском таланте. Если морщинки наклонены внутрь или изгибаются вовне, это указывает на эгоцентричную натуру человека. Его личные отношения складываются не так удачно.

Люди с одной вертикальной морщинкой на лбу упорны и настойчивы, никогда не сдаются, пока не достигнут цели, требовательны к себе и к другим, но могут многого достичь. Женщины с одной вертикальной морщинкой на лбу могут быть порой слишком напористы, что может навредить браку и отношениям.

Вертикальная линия на срединной линии лба часто невидима, пока человек не нахмурится. Люди с единственной морщинкой в этом месте прямолинейны, откровенны и безжалостны, что может навлекать различные проблемы. У них может быть слабая связь с семьей и супругом, они вынуждены много работать или уехать далеко за пределы родного дома.

Наклоненная линия на переносице сулит долгую, но тяжелую жизнь для мужчины. Горизонтальная линия, пересекающая наклоненную вертикальную при нахмуривании представляет собой человека, несовместимого с другими, экстремального и эгоцентричного.

Крест на лбу – неблагоприятный знак и может говорить о том, что человек будет вовлечен в судебные разбирательства.

Потребление слишком большого количества сахара приводит к преждевременному старению. После того, как сахар попадает в организм, проходит процесс, называемый гликацией, который влияет на качество нашей кожи. Сахар, а также продукты, содержащие сахар, разрушает коллаген и эластин. При связывании с этими строительными блоками кожи (коллагеном и эластином) сахар ослабляет их и приводит к появлению тонких заломов и морщин. При гликации организм также производит токсичные продукты, которые вызывают преждевременное старение. Попробуйте отказаться от сахара хотя бы на 2-4 недели. У вас появится больше энергии, вы похудеете и начнете замечать, как ваши морщины станут не столь ярко выраженными.