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вторник, 19 октября 2021 08:30

Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден "нелегал"
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Для многих из нас парфюм — это важный элемент имиджа. Он создает особую ауру, определенное настроение и может многое рассказать о своем владельце. Поэтому так важно найти свой аромат. Причем не только правильно его подобрать, но и купить именно качественный оригинал, а не подделку сомнительного происхождения, лишь отдаленно напоминающую задумку автора. Или продукт с "тяжелой судьбой", полежавший на складе несколько лет после окончания срока хранения.

  Парфюмерный рынок перенасыщен подделками, поэтому ароматы лучше покупать в специализированных магазинах, где представлена оригинальная продукция
Парфюмерный рынок перенасыщен подделками, поэтому ароматы лучше покупать в специализированных магазинах, где представлена оригинальная продукция

Фейк: кот в мешке по "привлекательной" цене

К сожалению, украинский парфюмерный рынок буквально наводнен подделками. В первую очередь это касается интернета — тут можно купить все что угодно. Обидно, но в данном случае вера в себя как в знатока, который пользуется парфюмерией не первый год и при виде продукта сможет легко вычислить подделку, увы, не оправдана. Мошенники быстро учатся, и многие фальсификаты сделаны и упакованы настолько хорошо, что даже эксперту тяжело сразу понять, что перед ним — не оригинал.

Казалось бы, почему этот вопрос так важен. Ну ладно, сделан аромат не в Париже, а где-нибудь в мастерских Азии, но пахнет он вкусно, выглядит пристойно, а небольшая стоимость не может не радовать.

Главное отличие оригинальных ароматов от фейковых — качество. Высокая цена оригинала обоснована тем, что при создании фирменного парфюма производитель, дорожащий своим именем, использует только качественные вещества и материалы, зачастую премиальные, редкие и дорогостоящие. Это позволяет сделать аромат стойким и ощущаемым даже через много часов после нанесения на кожу. А фирменный флакон, в который вложено масса труда и таланта дизайнера, — достойной частью вашей коллекции.

Фейковый парфюм по стойкости и шлейфу, а значит — и общему впечатлению, которое вы будете производить на окружающих, будет сильно проигрывать. И это лишь верхушка айсберга. Недорогая стоимость при возможности получить запах, очень напоминающий оригинальный, — главный мотив распространения фейковых парфюмов. Но надо помнить, что одна из причин их привлекательной цены — использование "экономных" ингредиентов. И беда в том, что никто не знает, каких именно. Одни могут, например, вызвать аллергию или проблемы с кожей, на поиск "источника" которых потом уйдет масса времени и средств.

Также стоит учитывать, что при покупке подделки в несертифицированном магазине у вас нет никаких шансов отстоять свои права как потребителя, если продукт окажется не тем, за который его выдают.

  Парфюмерный рынок перенасыщен подделками, поэтому ароматы лучше покупать в специализированных магазинах, где представлена оригинальная продукция
Парфюмерный рынок перенасыщен подделками, поэтому ароматы лучше покупать в специализированных магазинах, где представлена оригинальная продукция

"Нелегалы": скрытые риски при покупке оригинальных парфюмов

Никто не отрицает, что иногда можно "подпольно" купить и оригинальный аромат. Такое возможно, например, если какой-то шустрый предприниматель скупил партию залежавшегося в связи с очередным локдауном товара где-нибудь в небольшом итальянском магазине и умудрился каким-то образом нелегально ввезти его в Украину. Но тут у любого здравомыслящего человека должен возникнуть ряд вопросов.

Как и где этот предприниматель хранил товар? Скорее всего, в каком-нибудь гараже, а не на специально оборудованном складе.

На чем и при какой температуре его перевозили? Вряд ли для этого был нанят специальный трейлер, в котором поддерживается определенная температура! Скорее, речь идет о багажнике автомобиля, простоявшем несколько часов при пересечении границы в условиях окружающей среды — под жгучим солнцем, мерзлым дождем...

Опять-таки, как и в случае с фейком, если возникнут проблемы со здоровьем, обращаться будет не к кому и найти виновных невозможно.

Выход один! Надо очень внимательно относиться к месту покупки. Это должен быть только сертифицированный магазин (офлайн или онлайн — не столь важно), имеющий права на продажу интересующего вас бренда и предоставляющий всю положенную по законодательству документацию — товарный чек, сертификат и так далее. К таким магазинам относятся, например, brocard.ua и letu.ua.

Рекламные ловушки "на живца"

Стоит обратить внимание, что мошенники часто используют в своей рекламе названия известных и зарекомендовавших себя на рынке магазинов. Особенно в интернете — там сплошь и рядом можно наткнуться на рекламу формата "все люксовые ароматы из BROCARD по 499 грн". Обычно подобный жест невиданной щедрости объясняется "ликвидацией склада", "распродажей партии конфиската" и т.п. Происходят они все на фейковых сайтах, не имеющих к упомянутому в рекламе ритейлеру никакого отношения. Через некоторое время такие сайты удаляют, чтобы замести следы своей незаконной деятельности, и открывают другие — такие же "парфюмерные" сайты-однодневки.

  Парфюмерный рынок перенасыщен подделками, поэтому ароматы лучше покупать в специализированных магазинах, где представлена оригинальная продукция
Парфюмерный рынок перенасыщен подделками, поэтому ароматы лучше покупать в специализированных магазинах, где представлена оригинальная продукция

Как распознать сайт-фальшивку

Быть внимательным и руководствоваться здравым смыслом! На самом деле, покупка парфюмерии в интернете — совершенно нормальный и безопасный процесс, если соблюдать несколько простых правил.

При онлайн-шопинге стоит обратить внимание на:

● оформление сайта
● описание карточек товаров
● общение техподдержки

Если страница сайта выглядит кустарно, при загрузке съезжает в сторону, если есть орфографические и пунктуационные ошибки, лучше отказаться от покупки. Даже если цена сильно манит дешевизной.

Важно обращать внимание на ассортимент товара и его описание. Если парфюмерная композиция описана скудно, позиций в онлайн-магазине очень мало, и они повторяются, — велика вероятность, что это фейковая страница.

Общение менеджера и техподдержки тоже играет свою роль. Магазин с лицензией на продажу парфюма максимально заботится о клиентах, охотно отвечает на вопросы, пытается помочь решить проблему. Причем, например, в brocard.ua работают не только операторы, но и профессиональные консультанты, часто прошедшие обучение в Париже. И опыт последних полутора лет показывает, что консультации по телефону тоже могут быть очень эффективными.

Если же вы безрезультатно пытаетесь связаться с продавцом на протяжении нескольких дней, это повод крепко задуматься, а не нарвались ли вы на мошенников.

Высокая цена от мошенников не защитит: имитируют даже эксклюзивную нишу

В наше время подделывают не только известные и популярные бренды, но и нишевую парфюмерию. Она завоевывает все больше поклонников и отличается оригинальными сочетаниями дорогих ингредиентов и, соответственно, довольно высокой ценой.

Покупка нишевого аромата имеет свои правила и без "примерки" похожа на игру в русскую рулетку: на каждом человеке аромат раскрывается по-разному, поэтому свой первый или новый аромат не стоит покупать в интернете вслепую или по совету подруги. Чтобы вы могли подобрать нишевый парфюм, с которым у вас в итоге получится идеальный "тандем", в магазинах сети BROCARD, например, созданы специальные нишевые зоны. А в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе работают отдельные специализированные магазины BROCARD Niche Bar, где консультанты помогают сориентироваться в мире "высокой парфюмерной моды". Эксперты обязательно порекомендуют нанести несколько капель парфюма на себя и походить с ним некоторое время, чтоб все ноты могли раскрыться.

  Парфюмерный рынок перенасыщен подделками, поэтому ароматы лучше покупать в специализированных магазинах, где представлена оригинальная продукция
Парфюмерный рынок перенасыщен подделками, поэтому ароматы лучше покупать в специализированных магазинах, где представлена оригинальная продукция

Если позже будет желание приобрести ещё один флакон подобранного под вас нишевого аромата, повторить покупку можно уже в оффлайн-магазине этой же сети, т.е. на brocard.ua. А вот обнаружив свой — дорогой и редкий — аромат по приятно низкой стоимости на каком-нибудь неизвестном сайте, есть большой риск купить поддельную продукцию. Многие легендарные бренды — например, Tiziana Terenzi — уже столкнулся с этой проблемой. Вот несколько рекомендаций, как не дать себя обмануть.

Эксперты Tiziano Terenzi советуют внимательно осмотреть логотип: на оригинальной продукции выгравировано две буквы "Т", которые расположены одна напротив другой. Еще стоит обратить внимание на крышку: она должна быть из дерева, золота или с золотой морской звездой. Для этикеток используют кожу, дерево или латунь. Если она сделана из других материалов — это подделка.

В общем, очевидно, что любую парфюмерию — популярную и, тем более, нишевую — лучше заказывать и покупать в специализированных магазинах, где представлена оригинальная продукция, качество которой подтверждено сертификатами. Так вы обезопасите себя от многих неприятностей и разочарований.

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