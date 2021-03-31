Первые шаги правильного питания: какие продукты заменят сахар, майонез и масло

Авокадо - замечательная замена сливочному маслу. Фото: pixabay

Одним из начальных шагов в правильном питании является замена вредных продуктов в рационе на более полезные.

Иногда случается, что людям так нравятся замененные продукты, что они больше не увлекаются вредными, пишет Fancy Journal.

В то же время это вовсе не признак того, что надо себя заставлять и отказаться от сладостей раз и навсегда.

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Например, сливочное масло заменяют авокадо. Он содержит много полиненасыщенных жирных кислот, витаминов А, С и D, железа и магния. Если выбрать его спелым, то можно сделать намазку, заправить соусы или салаты и пожарить что-то.

Картофельные чипсы в правильном питании заменяют фруктовые, потому что их не обжаривают в масле. Для хрускоти добавляют дегидрадацию, чтобы сохранить максимум полезных веществ и оригинальный насыщенный вкус.

Вместо белого хлеба выбирают цельнозерновой. Вместе с овощами, фруктами и бобовыми он является основой сбалансированного рациона.

Сахар заменяют природными подсластителями. Эксперты советуют присмотреться на природные сахарозаменители - фруктозу, сорбит или стевию. Фруктоза есть в фруктах, овощах и меде. Сорбит в ягодах и сухофруктах, а стевия продается в измельченном виде.

Любители майонеза могут вместо него есть йогурт. С ним можно экспериментировать с приправами, растительными маслами, уксусом, орехами и сухофруктами. Создать самые разнообразные соусы, заправки и маринады также будет легко.

Сухие завтраки заменяют овсянкой. На завтрак к ней можно добавлять орехи, ягоды, фрукты. Так можно найти полезное и вкусное сочетание.

Часто люди, которые худеют, могут держаться, чтобы не съесть лишнего в течение дня. Но вечером все усилия сводятся на нет, и человек ест все подряд. На это есть несколько причин. Одна из них - то, что за день человек неправильно распределяет калории из-за привычек, работы или стресса.