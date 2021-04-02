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пятница, 02 апреля 2021 17:01

4 основных правила, чтобы приготовить полезный салат

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4 основных правила, чтобы приготовить полезный салат
Первая основа идеального салата - наполнить его всеми базовыми вкусами. Фото: pixabay

С началом сезона зелени на здоровые салаты надо переходить правильно.

Существуют основные принципы приготовления полезного блюда, рассказала диетолог Татьяна Лакуста.

По ее слова, 1-я основа идеального салата - наполнить его всеми базовыми вкусами. Среди них должен быть кислый. Можно выжать лайм, или лимон. С витамином С биодоступность минералов из листовой зелени становится гораздо выше. Соленый вкус обеспечит соль, или соевый соус в заправке. Сладких ноток придаст кукуруза, голубика, черная смородина, черника. Горсть ягод дополнит вкусом, а антоцианы положительно повлияют на память. Острота возникнет, если добавить чесночно-оливковое масло к лимонному соку. Мясной вкус обеспечит сыр, креветки, рыба и отварное мясо птицы.

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2-е правило салатов для занятых людей. Их можно готовить раз в 2 дня. Главное, чтобы стояли в холодильнике без заправки и накрыты крышкой. Вниз надо укладывать продукты, которые не мнутся, а сверху зелень. Куски должны быть нарезанные крупными.

3-й принцип - разнообразие. Для основы нужно выбрать комбинацию из 2 листовых салатов. Чем темнее они будут, тем полезнее. Например, шпинат + кейл, мангольд + руккола.

Важный элемент - аромат. Поэтому следует добавить зелени - петрушка, кинза, базилик. В них много эфирных масел, которые положительно повлияют на микробиоту кишечника.

Одним из начальных шагов в правильном питании является замена вредных продуктов в рационе на более полезные. Иногда случается, что людям так нравятся замененные продукты, что они больше не увлекаются вредными. В то же время это вовсе не признак того, что надо себя заставлять и отказаться от сладостей раз и навсегда.

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