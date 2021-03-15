Одна из поз йоги помогает расслабиться и улучшить пищеварение

Уттана-сана рекомендуют делать ежедневно. Фото: pixabay

Поза йоги уттана-сана довольно простая, но помогает растянуть подколенные сухожилия, которые во время сидения постоянно находятся в напряжении.

Кроме этого, благодаря этой позе расслабляется все тело и ее могут сделать как новички, так и опытные йоги, пишет Ліга.net

Чтобы выполнить уттана-сана нужно стать прямо, ноги поставить вместе, а руки опустить по бокам. Выдохнуть, наклоняясь вниз. Позволить голове и рукам мягко свисать. Можно положить ладони на пол или согнуть руки и положить ладони на локти противоположной руки. Оставить легкий изгиб в коленях. Задержаться в позе до одной минуты. Положить руки на бедра, на вдохе держать спину ровной и медленно вернуться в исходное положение. Не следует заставлять себя растягиваться. На начальном этапе лучше выполнить модификацию этой асаны: расставить ноги шире или согнуть больше колена.

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Уттана-сана рекомендуют делать ежедневно. Во-первых, эта поза эффективна в борьбе со стрессом.

"Спуск и свес рук и головы, которое есть в этой позе, сигнализирует вашему телу о том, что вы находитесь в расслабленном состоянии. Это успокаивает нервную систему и снимает стресс", - говорит Коя Уэбб, инструктор по йоге.

Глубокое дыхание снижает уровень стресса еще больше, потому что дыхательные упражнения активируют парасимпатическую нервную систему, известную также как механизм "отдыха и переваривания", который снижает реакцию организма на стресс. Исследование 2019 года показали, что занятия йогой и дыхательные упражнения помогают уменьшить уровень тревоги, облегчить симптомы депрессии, а также способствуют положительным ощущением в короткой и долгосрочной перспективе.

Это идеальная поза для растягивания и удлинения жестких подколенных сухожилий и икр. Исследование показало, что лишь одна 90-минутная тренировка по йоге в неделю в течение 6 недель значительно улучшает гибкость поясницы и подколенных сухожилий.

Также уттана-сана мягко активизирует мышцы бедер. Тугие подколенные сухожилия и жесткие бедра часто связаны между собой, эта поза может быть особенно полезной для уменьшения проблем с мышцами бедер и спины.

Эта поза йоги стимулирует живот, что положительно влияет на процесс пищеварения. Положение тела и дыхательные упражнения увеличивают кровообращение и помогают пищи легче проходить толстой кишкой. Глубокое дыхание также стимулирует блуждающий нерв, увеличивает реакцию парасимпатической нервной системы и приводит к улучшению пищеварения.

Постоянные тренировки в зале - это один из способов достичь хорошей физической формы. Если при регулярных занятиях нет ощущения гибкости, то надо задуматься над питанием и прекратить есть некоторые продукты.