Разорвали соглашение с Москвой

Атаман Зеленый боролся против большевиков и разорвал "вечный союз" Украины и Московии Фото: history.wikireading

15 июля 1919 года трипольский повстанческий атаман Даниил Терпило "Зеленый" разорвал Переяславское соглашение с Московией. Зачитал соответствующий манифест в центре города.

Еще в начале года атаман поддерживал советскую власть. Он не соглашался с курсом Директории УНР, отказался идти на антибольшевистский фронт. Сам поверил во вражеские лозунги. Однако, дальнейшая жестокая агрессия красных, захват Киева, насильственное изъятие хлеба у крестьян, а также попытки реформировать отряды повстанцев по примеру Красной армии побудили Зеленого выступить против большевиков.

Атаман занял Триполье и начал обезвреживать большевистских агитаторов. Вошел в подпольный Всеукраинский ревком и поддержал обращение "К крестьянам и рабочим Украины". В нем подчеркивалась важность независимости Украины. Впоследствии атаман со своими отрядами поддержал антибольшевистское Куреневское восстание в Киеве, возглавил Первый повстанческий кош.

Видя в Зеленом реальную угрозу, большевики бросили против него и бойцов 20 тыс. военных. Им удалось захватить Триполье и оттеснить повстанческие отряды в Переяслав. Там, в самом центре города, перед казаками, мещанами и духовенством, атаман Зеленый зачитал манифест и под одобрительные возгласы украинцев разорвал казацко-московское "соглашение".

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Результаты Переяславской рады, созванной в 1654 году гетманом Богданом Хмельницким, в России подавали, как "долгожданное воссоединение" двух стран. На самом же деле, никакого подобного соглашения при Хмельницком в Переяславе никогда не подписывали.

Уже 16 июля "красные" атаковали повстанцев. Последним на некоторое время удалось удержать Переяслав и даже осуществить попытку отбить Триполье, но эта попытка потерпела неудачу. В сентябре 1919 года атаман с войсками перешел на сторону Директории, а уже вскоре вел бои с деникинцами - белыми.

Зеленый получил смертельное ранение под Каневом. Умер в конце ноября в селе Стретовка Киевской области. Похоронили в Триполье.

Крестьяне окрестных деревень Киева подняли антибольшевистское восстание 9 апреля 1919 года. В историю вошло как Куренёвский мятеж. Основной причиной выступления стала политика военного коммунизма, а именно продразверстка - насильственное изъятие продовольствия из хозяйств. Отряды крестьянской самообороны арестовывали и казнили большевистских комиссаров и красноармейцев. Повстанцы действовали в координации с военным командованием УНР и отрядами атаманов Ильи Струка, Евсея Гончара и Данила Терпила - "Зеленого". 9 апреля повстанцы, успешно отразив наступление на Вышгород, вышли в район Боярки и начали наступление на Киев под лозунгами "Долой комиссаров из Украины!". Куреневское восстание отвлекло на себя внимание большевиков и помогло армии УНР.