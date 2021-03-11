Как гибкость человека зависит от питания

Чтобы иметь гибкое тело, нужно поддерживать оптимальный водный баланс. Фото: pixabay

Постоянные тренировки в зале - это один из способов достичь хорошей физической формы.

Если при регулярных занятиях нет ощущения гибкости, то надо задуматься над питанием и прекратить есть некоторые продукты, сообщили специалисты по BODYART / FITNESS.

Они советуют убрать из рациона соль, так как она накапливается в суставах и задерживает жидкость, что отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему. Сахар также не добавляет телу ни стройности, ни гибкости. Если его есть много, то организм может не усваивать кальций.

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Много молока пить также не следует. Животный белок окисляет организм и телу нужен личный кальций, чтобы вывести. Поэтому кости слабеют и могут травмироваться во время нагрузок.

Любителям кофе надо пить его не более, чем два раза в день, потому что кофе обезвоживает организм. Чтобы иметь гибкое тело, нужно поддерживать оптимальный водный баланс.

В рацион надо добавлять продукты, насыщенные жирными кислотами омега-3 и омега-6. Это морепродукты, орехи, семечки, льняное масло, зеленые овощи и тропические фрукты. Чтобы восстановить поврежденную мышечную ткань после тренировки, рекомендуют употреблять белок, например, куриную грудинку, яйца, рыбу и сыр.

Семена льна имеют сильное воздействие на организм и укрепление здоровья, в частности, пищеварения. Часто в рационе человека не хватает клетчатки. Взрослый человек в среднем получает всего 15 г пищевых волокон в день при рекомендованных 25 г для женщин и 38 г для мужчин.