Как научиться выбирать косметику

Обычное чтение этикеток помогает сэкономить деньги на лишних средствах и время на поиск информации

Для того чтобы экономить и одновременно выбирать хорошую косметику нужно читать состав, избегать спорные компоненты и не реагировать на маркетинг.

Косметику для глаз и губ следует наносить в небольших количествах. Поэтому не беспокойтесь об натуральность состава.

Повредить коже могут только продукты с сульфатами.

Если выбираете продукты для тела - убедитесь, что они безопасны, ведь на коже держатся целый день. Подбирать их нужно так, чтобы они не только не вредили, но и помогали.

Все компоненты состава перечисляются в порядке убывания от максимальной концентрации к минимальной. Поэтому обратите внимание на первые пять.

Избегайте синтетические ароматизаторы, они больше вызывают аллергию. Сульфаты разрушают защитный барьер кожи, рассказывает 24tv.ua.

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Полиненасыщенные масла ускоряют процесс старения кожи.

Выбирать косметические средства необходимо обязательно считаясь с индивидуальной переносимостью или чувствительностью кожи лица.