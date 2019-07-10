Как научиться выбирать косметику

Для того чтобы экономить и одновременно выбирать хорошую косметику нужно читать состав, избегать спорные компоненты и не реагировать на маркетинг.
Косметику для глаз и губ следует наносить в небольших количествах. Поэтому не беспокойтесь об натуральность состава.
Повредить коже могут только продукты с сульфатами.
Если выбираете продукты для тела - убедитесь, что они безопасны, ведь на коже держатся целый день. Подбирать их нужно так, чтобы они не только не вредили, но и помогали.
Все компоненты состава перечисляются в порядке убывания от максимальной концентрации к минимальной. Поэтому обратите внимание на первые пять.
Избегайте синтетические ароматизаторы, они больше вызывают аллергию. Сульфаты разрушают защитный барьер кожи, рассказывает 24tv.ua.
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Полиненасыщенные масла ускоряют процесс старения кожи.
Выбирать косметические средства необходимо обязательно считаясь с индивидуальной переносимостью или чувствительностью кожи лица.
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