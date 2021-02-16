Показали обновленный электрокар Chevrolet Bolt

General Motors представила обновленный электромобиль Chevrolet Bolt, а также его кроссовер-версию Bolt EUV с системой полуавтопилота Super Cruise. Она позволяет осуществлять обгон других авто, удерживать электрокар в пределах полосы, а также автоматически тормозить.

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Электрокары отличаются габаритами: кроссовер оснастили более вместительным багажником по сравнению с хэтчбеком. Оба варианта получили новую мультимедийную систему с 10,2-дюймовым сенсорным дисплеем, а также почти идентичное оформление салона, пишет ITC. Салон Bolt EUV оборудовали инфракрасной камерой, которая предназначена для наблюдения за состоянием водителя.

Фото: Chevrolet

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Электрокары оснастили электродвигателем мощностью 200 л. с. с крутящим моментом 360 Нм. Тяговые батареи емкостью 65 кВт-ч. будут обеспечивать пробег 416 км для Bolt EV и 402 км для кроссовера Bolt EUV. Гарантия на батарею от производителя - 8 лет или 160 тыс. км пробега.

Chevrolet Bolt EV и Bolt EUV поступят в продажу не раньше лета по цене от $31 995. Паркетник без автопилота обойдется в $33 995. Доплата за систему Super Cruise составляет $10 тыс. Кроме этого, комплектацию можно дополнить панорамной крышей и подсветкой заднего порта.

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General Motors снимает с конвейера культовую модель автомобиля Chevrolet Camaro из-за реструктуризации брендов концерна. С 2026 года масл-кар снимут с производства в рамках сокращения затрат и высвобождения ресурсов для электрификации модельной линейки GM.