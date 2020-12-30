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среда, 30 декабря 2020 11:51

Бамблби уходит на пенсию: перестанут выпускать культовую модель Chevrolet
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General Motors снимает с конвейера культовую модель автомобиля Chevrolet Camaro из-за реструктуризации брендов концерна.

С 2026 года масл-кар снимут с производства в рамках сокращения затрат и высвобождения ресурсов для электрификации модельной линейки GM, пишет Wheels.

Не исключается, что модель могут перевыпустить в виде электрокара, но однозначно не мощного бензинового авто.

Фото: dealeron.ru

Концерн General Motors и бренд Chevrolet попали в затруднительное положение, проиграв борьбу за важнейшие сегменты рынка в Европе и Азии. Camaro уступает своему главному сопернику Ford Mustang.

Chevrolet Camaro выпускается с 1966 года. 6-е поколение модели дебютировало 2016 года.

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В Японии стартовали продажи новой модели электрокара Toyota Minuscule EV, мощность которого составляет 12 л.с. Toyota заявляет, что авто способно проехать без подзарядки до 150 км. Электрокар Minuscule EV японцы могут купить за $16 тыс.

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