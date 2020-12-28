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понедельник, 28 декабря 2020 11:07

Стартовали продажи крошечного двухместного электрокара от Toyota
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В Японии стартовали продажи новой модели электрокара Toyota Minuscule EV, мощность которого составляет 12 л.с.

Toyota заявляет, что авто способно проехать без подзарядки до 150 км.

Электрокар Minuscule EV японцы могут купить за $16 тыс. Модель предназначена преимущественно для городских поездок. 690-килограммовый двухместный автомобиль с передним приводом и электромотором имеет максимальную скорость 60 км/ч.

Фото: Toyota

Все внешние панели произведены из пластика, что делает модель похожей на трехколесный электрокар Toyota i-Road. Правда, в отличие от этой модели, новый электрокар немного больше по размерам, но все еще меньше, чем крошечный Smart For Two.

Tesla планирует начать разработку доступного европейского хэтчбека на будущем заводе в Берлине. Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что корпорация планирует повторить успех Model 3.

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Дата
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