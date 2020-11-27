Tesla создаст для Европы дешевый хетчбек

Tesla планирует начать разработку доступного европейского хэтчбека на будущем заводе в Берлине
Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что корпорация планирует повторить успех Model 3. Покупателям понравилась практичность и доступность этого авто, его продажи выросли, сообщает НВ.
Разрабатывать авто будут инженеры нового завода Tesla в столице Германии. Это производство только строится.
Ранее Маск сообщил, что стоимость нового электрокара Tesla может составить $25 тыс.
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"В США автомобили, как правило, больше, а в Европе - меньше. Я ехал на своей Model X по Берлину, и у нас было много проблем с поиском подходящего места для парковки. Я думаю, что компактный автомобиль был бы хорошим кандидатом на новый оригинальный дизайн", - заявил он.
Маск заявил, что талантливые инженеры и дизайнеры в Европе могут создать оригинальное авто, которое будет отличаться от американских моделей.
В октябре 2020 года украинцы приобрели на 15% меньше электромобилей, чем в прошлом году. Украинский автопарк пополнили 657 электрических авто. Аналитическая компания EV Sales Blog data создала рейтинг самых популярных автомобилей мира по количеству проданных в этом году.
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