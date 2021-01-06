Ferrari выпустит сразу 3 новых паркетника, в том числе электрические

Кроме уже анонсированного проекта Ferrari Purosangue, который презентуют в этом году, в конструкторском бюро компании работают еще над 2 перспективными кроссоверами.

Они получили заводские названия F244 и F245, сообщает британское издание CAR Magazine.

Ferrari Purosangue будет представлять собой традиционный спортивный кроссовер с гибридным силовым агрегатом. В этом отношении основным конкурентом и образцом стал Porsche Cayenne. При создании шасси Purosangue использовали опыт работы над серийными полноприводными Ferrari FF и GTC4Lusso.

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Фото: carmagazine.co.uk

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Что касается новых моделей, то они будут полностью электрические. За основу возьмут модульную электрическую платформу, которая позволит установить до 4 электромоторов и комплект батарей, суммарной емкостью до 80 кВт/ч. Интегрированный в силовую структуру кузова, плоский батарейный модуль позволит максимально снизить центр тяжести. Полный привод будет реализован благодаря системе векторизации тяги и распределения момента индивидуально на каждое из колес с помощью индивидуальных электромоторов.

Первые клиенты получат кроссоверы в начале 2022 года. Ориентировочная стоимость новинки составит €300 тыс. Появление 1-го в истории компании SUV поможет удвоить продажи до 16 тыс. на год.

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Porsche Taycan продают в Украине с марта. Это один из самых совершенных электромобилей в мире с возможностью быстро заряжаться. Модель предлагается в 3 версиях - 4S, Turbo, Turbo S. Они отличаются скоростью разгона, мощностью, запасом хода и другими особенностями.