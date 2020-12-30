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среда, 30 декабря 2020 23:35

Заряжаеться за 10 минут и имеет запас хода полтысячи километров - как едет Porsche Taycan
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С начала продаж весной украинцы приобрели более 60 электрокаров Taycan
Фото: Владимир Мукан
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan

Porsche Taycan продают в Украине с марта. Это один из самых совершенных электромобилей в мире с возможностью быстро заряжаться. Модель предлагается в трех версиях - 4S, Turbo, Turbo S. Они отличаются скоростью разгона, мощностью, запасом хода и другими особенностями.

Чтобы лучше ознакомиться с машиной, договариваемся о тест-драйве.

Знакомство

Электромобиль берем в салоне "Порше Центр Киев Аэропорт" на Бориспольской трассе. На испытания нам попадается версия 4S с увеличенным объемом батареи и дополнительными опциями. На одном заряде она проезжает от 407 до 463 километров. А до 100 км/ч разгоняется за 4 секунды. Стоит такой тестовый Taycan 4,081,155 грн. А вообще стоимость модели стартует от 3391600 грн

В Porsche Taycan - полный привод. Аккумуляторные батареи размещены в полу. Благодаря таким конструктивным решениям модель имеет два багажника - спереди и сзади. Интересно, что кузов машины имеет лучшую аэродинамику в истории производителя Porsche - Сх 0,22 коэффициента сопротивления воздуху.

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Дизайн

В Taycan - узнаваемый дизайн бренда. Это заметно по округлыми передними крыльями, низкому капоту и большими колесами. Новинка имеет оригинальную каплеобразную крышу и массивные крылья задних колес. Их видно даже водителю во время движения в зеркало заднего обзора. В электромобиля немало нестандартных решений - от светодиодных фар идут вертикальные дефлекторы воздуха для улучшения уровня аэродинамики, лючки гнезд зарядки с электроприводом и сенсором находятся с двух сторон. Справа - порт для быстрого заряда, слева - для обычного.

На одном заряде она проезжает от 407 до 463 километров

Кроме этого, установлены скрытые ручки дверей. Как только к машине подходишь с брелком, они уезжают.

Задняя часть Taycan стилистически перекликается с легендарным "911" -м. Оформление светотехники в одну линию добавляет спортивности модели.

Подвеска в Porsche Taycan пневматическая, с электрорегулируемимы амортизаторами, системой изменения жесткости стабилизаторов и различными электронными помощниками. Благодаря этому водитель в зависимости от необходимости может изменять клиренс автомобиля. В тестовом авто он 140 мм. При необходимости его можно увеличить до 150.

Автор: Владимир Мукан
  С начала продаж весной украинцы приобрели более 60 электрокаров Taycan
С начала продаж весной украинцы приобрели более 60 электрокаров Taycan

Силовой агрегат

В движение электромобиль приводит два электродвигателя максимальной суммарной мощностью в 571 лошадиную силу. На задней оси установлена ​​двухступенчатая трансмиссия.

Номинальная емкость аккумулятора - 93,4 кВт / часов.

Бортовое напряжение в Taycan - 800 вольт. Для сравнения, в других электрокарах - 300-400. Это сделали для того, чтобы машина быстрее заряжалась и не имела чрезмерно толстых проводов

Taycan можно зарядить четырьмя способами - от обычной бытовой розетки за более 9 часов до 100%, от зарядных станций на наших заправках и в торговых центрах за 2-3 часа, и примерно за 10 минут на специализированных станциях Porsche. Именно последняя опция делает эту модель революционной во многих планах.

Осматриваем багажник

Задний багажник Taycan можно открыть движением ступни. Это удобно, когда руки заняты грузом. Он хорошо распланирован, имеет специальную нишу для блока зарядного устройства. Сам отсек невелик - на 407 литров. Но дополнительный груз можно положить в передней багажник, который расположен на месте привычного капота.

Его можно открыть в оригинальный способ - погладить бампер пальцем. Отсек спереди небольшой - 84 литра. Его можно использовать как место для спортивной сумки. Там же разместили специальные ниши с крышками для хранения ремкомплекта для ремонта шин, знака аварийной остановки и т.д.

Пассажирские места

Из-за заниженной линию крыши высоким пассажирам задних сидений нужно наклоняться при посадке и высадке на задние места.

Находиться сзади в Taycan комфортно. По материалам, коже и эргономике чувствуется уровень автомобиля.

В общем пространства позади в Taycan меньше, чем в Panamera, но два человека могут удобно расположиться. Также по центру влезет детское кресло с малышом.

Автор: Владимир Мукан
  Porsche Taycan
Porsche Taycan

Водительское место

Водительское место выглядит одновременно инновационно и классически. Технологичность ощущается по современным манипуляторами и четырьмя массивными мониторами на торпеде. Классика - по традиционному руле бренда, добротной обшивкой кожей и традиционным расположением некоторых узлов управления.

В движение электромобиль приводит два электродвигателя максимальной суммарной мощностью в 571 лошадиную силу.

Одной из такой дани традициям есть единственное аналоговое устройство на торпеде - секундомер. Остальная информация выводится на ЖК дисплее. Один выполняет роль панели приборов. Два - мультимедийные функции для водителя и пассажира. Четвертый отвечает за климатические и другие настройки. Кстати, приятно, что он с обратной связью - вибрирует после нажатия на кнопки.

Ковшеобразные сиденья удобны и имеют большой диапазон настроек.

Автор: Владимир Мукан
  Porsche Taycan установил новый рекорд Гиннеса ™ за самый длинный дрифт на электромобили.
Porsche Taycan установил новый рекорд Гиннеса ™ за самый длинный дрифт на электромобили.

Поехали!

Заводится машина кнопкой слева - как и все Porsche. Чтобы она начала ехать, достаточно воспользоваться ручкой у панели приборов "R-N-D".

"Тайкан" начинает движение плавно. Чувствуется большой запас мощности при абсолютной тишине.

Подвеска - в меру жесткая. Благодаря этому управляемость практически идеальна. Кажется, не существует скорости, на которой невозможно справиться с этим электромобилем.

Рулевое управление острое. Руль дает водителю обратную связь, как у большинства спортивных машин.

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Достаточно около 4 секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч. Интересно, что если в авто установлена ​​функция Launch Control - ускорение может быть всего за 2.8 cекунд. За счет резкого прижатия водителя к сиденью и полной тишины - это не может не впечатлять. Причем с каждым новым рубежом скорости управляемость не ухудшается. При скорости свыше 150 км/ч контроль над автомобилем сохраняется такой, как на большинстве машин при 70 км/ч.Помогают вести авто множество электронных помощников - контроль рядности движения, индикаторы мертвых зон видимости, камеры с хорошим качеством и тому подобное.

Относительно запаса хода, то в городе можно уложиться в 300 километров, если не ограничивать себя резкими стартами.

Автор: Владимир Мукан
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