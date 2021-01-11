Производство самой дешевой модели Tesla хотят запустить в следующем году

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1251
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2133
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 981
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3726
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2502
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 576
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4806
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 963
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
3
7
24
9
33
&quot;Петя, не обгоняй с правой стороны&quot; - к нарушителям ПДД обратились с билбордов
"Петя, не обгоняй с правой стороны" - к нарушителям ПДД обратились с билбордов
Ferrari выпустит сразу 3 новых паркетника, в том числе электрические
Ferrari выпустит сразу 3 новых паркетника, в том числе электрические
Полно камер и танцующие фары - как едет инновационный &quot;француз&quot; DS 7 Crossback
Полно камер и танцующие фары - как едет инновационный "француз" DS 7 Crossback
Стартовали продажи крошечного двухместного электрокара от Toyota
Стартовали продажи крошечного двухместного электрокара от Toyota
Заряжаеться за 10 минут и имеет запас хода полтысячи километров - как едет Porsche Taycan
Заряжаеться за 10 минут и имеет запас хода полтысячи километров - как едет Porsche Taycan
Видео
Все видео
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
Интервью
1/5
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 36
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 324
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8325
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5733
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 999
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
понедельник, 11 января 2021 16:30

Производство самой дешевой модели Tesla хотят запустить в следующем году

  Комментировать
Производство самой дешевой модели Tesla хотят запустить в следующем году
Информацию о электрокаре пока держат в секрете. Фото: unsplash

В компании Tesla планируют начать производство своего самого дешевого электрокара уже в следующем году. Ранее сообщали о дебюте модели в 2024-м или 2025 году.

Авто будет стоить $25 тыс. Сейчас цены на автомобили Tesla начинаются от $38 тыс., пишет "Лига. Бизнес".

Информацию о электрокаре пока держат в секрете. По неофициальным данным, авто создадут на базе Model 3. Запас хода автомобиля составит около 320 км. Версии машины для Европы и Китая будут несколько отличаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Илон Маск готов продать все имущество

Впервые новости о бюджетном электрокаре появились в 2020 году. По словам основателя компании Tesla Илона Маска, дебют модели должен был состояться только в 2024-м или 2025 году. Такой же прогноз Маск сделал в 2018-м, пообещав через 3 года выпустить машину за $25 тыс.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Он обошел владельца Amazon Джеффа Безоса, который был самым богатым человеком мира с октября 2017 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Производство самой дешевой модели Tesla хотят запустить в следующем году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

В Москве издали книгу об истории Украины

Расстреляли конструктора реактивных ракет

Больная собака спасла мальчика

Запустили систему заготовки продовольствия

Старейший боксер в мире погиб в ДТП

Американцы запретили автогонки

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 19963
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 11700
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 9504
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 9496
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
11
 Просмотров: 7912
Авто
Названы самые популярные среди украинцев подержанные иномарки
Названы самые популярные среди украинцев подержанные иномарки Просмотров: 333
"Петя, не обгоняй с правой стороны" - к нарушителям ПДД обратились с билбордов
"Петя, не обгоняй с правой стороны" - к нарушителям ПДД обратились с билбордов
3
 Просмотров: 1152
Сколько водителям можно пить - назвали допустимую норму алкоголя
Сколько водителям можно пить - назвали допустимую норму алкоголя Просмотров: 2952
Hyundai и Apple начали переговоры о совместном производстве электрокаров
Hyundai и Apple начали переговоры о совместном производстве электрокаров Просмотров: 144
АЗС зарабатывали по 8-9 грн на литре - эксперт о рынке горючего
АЗС зарабатывали по 8-9 грн на литре - эксперт о рынке горючего
 Просмотров: 1845
Больше всего комментируют
6
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
2
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
2
В родном городе Зеленского нашли растрату на 5,3 млн грн
2
Зеленский: не можем позволить рост тарифа на газ
1
12 мужчин топорами зарубили редкого дельфина
Голосов: 15713
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть