Производство самой дешевой модели Tesla хотят запустить в следующем году

Информацию о электрокаре пока держат в секрете. Фото: unsplash

В компании Tesla планируют начать производство своего самого дешевого электрокара уже в следующем году. Ранее сообщали о дебюте модели в 2024-м или 2025 году.

Авто будет стоить $25 тыс. Сейчас цены на автомобили Tesla начинаются от $38 тыс., пишет "Лига. Бизнес".

Информацию о электрокаре пока держат в секрете. По неофициальным данным, авто создадут на базе Model 3. Запас хода автомобиля составит около 320 км. Версии машины для Европы и Китая будут несколько отличаться.

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Впервые новости о бюджетном электрокаре появились в 2020 году. По словам основателя компании Tesla Илона Маска, дебют модели должен был состояться только в 2024-м или 2025 году. Такой же прогноз Маск сделал в 2018-м, пообещав через 3 года выпустить машину за $25 тыс.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Он обошел владельца Amazon Джеффа Безоса, который был самым богатым человеком мира с октября 2017 года.