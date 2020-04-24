Вовина тисяча

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 819
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Просмотров: 423
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4185
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 495
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
1 Просмотров: 720
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 4824
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1530
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3681
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 3645
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 477
Интервью
1/5
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1224
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8901
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3951
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5796
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Просмотров: 720
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 апреля 2020
Просмотров: 477
Вовина тисяча
– На Юліну тисячу я в санаторій з'їздила, на Вітіну – чоловік поросят купив. А на Вовину що? Хіба то гроші зараз? – каже ...
воскресенье, 26 апреля 2020 17:00
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Вовина тисяча

  Комментировать

– На Юліну тисячу я в санаторій з'їздила, на Вітіну – чоловік поросят купив. А на Вовину що? Хіба то гроші зараз? – каже сусідка Ольга Володимирівна.

Із чоловіком вони все життя працювали інженерами. Зарплату відкладали на "Волгу".

– Майже всю суму зібрали, аж тут – Союз розвалився, – згадує. – Частину грошей чоловік встиг зняти. Тільки на машину вже не хватило. Купили телевізор.

Заморожені вклади почали повертати 2008 року, коли прем'єром була Юлія Тимошенко.

– Тоді за тисячу гривень можна було 150 доларів купити, а тепер – 35, – порівнює Ольга Володимирівна. – Через цю подачку із сином посварилися. Каже, що пенсіонери покладуть економіку на лопатки. Він директором у школі працює. Сердиться, бо з бюджету забрали 5 мільярдів, які мали йти на освіту.

Баба Катя з Луцька теж не приховує гніву. Через карантин закрили ринок, де вона торгує.

– Толку з тієї тисячі, як вийти нікуди не можна. Я за день могла більше вторгувати. А тепер дві морозилки сиром забиті. Молоко поросятам виливаємо, – каже. Але щодня питає листоношу: "Любаню, ще тисячі не дали?"

О сьомій ранку прокидаюся через сварку у дворі. На лавці сіли погрітися три пенсіонерки із сусіднього дому. Радяться, на що витратити тисячу від Зеленського.

– Таблетки на два місяці візьму, – планує сутула у квітчастій хустці.

– А я правнуку на свадьбу відкладу. Через карантин її перенесли. Тисяча гривень – це не замало? – запитує у подруг та, що з золотими зубами.

– Я мабуть тих грошей не побачу. Невістка забере, – закладає за вуха сиві кучері найстарша.

– Теля ще в дупі, а ви вже з ножем стоїте, – кричить із балкона син останньої. – Швидко по домах розбіглися, бо поліцію викличу. Як оштрафують на 17 тисяч, будете радитися, де взяти

Автор: Анна ЧИРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вовина тисяча». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

Космический аппарат разбился на Луне

Приняли языковой закон: что изменилось

Джамала празднует годовщину свадьбы: что изменилось в жизни певицы за 3 года

После невиданой огласки первое издание "Кобзаря" подвергли жесткой цензуре

Сепаратисты захватили двух заложников

"Чернобыль" повредил сотни тысяч компьютеров

Колонны машин подавляли. Местные называли переселения войной - как эвакуировали людей из Чернобыльской зоны

"Запорожец за Дунаем" покорил Петербург, Москву и Ростов-на-Дону

Из Заварова хотели сделать второго Платини

Смерч унес жизни 1,3 тыс. человек

Сотни загрязненных радиацией поселков сравняли с землей бульдозерами

Убийца президента: "Передайте моей матери, что я сделал это для своей страны"

Самое читаемое
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
11
 Просмотров: 86340
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
37
 Просмотров: 17901
Рулонные шторы шик и удобство: 15 стильных идей интерьера
Рулонные шторы шик и удобство: 15 стильных идей интерьера
15
 Просмотров: 13527
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина 1 Просмотров: 11862
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
 Просмотров: 10989
Анна Усік
500 доларів за некролог Просмотров: 639
Заробітчани приїхали Просмотров: 1314
Як пережити кризу Просмотров: 1314
Врятувати Уляну 2 Просмотров: 1125
Зустріч випускників Просмотров: 783
Больше всего комментируют
4
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
3
В ГБР прояснили ситуацию с подозрениями Порошенко, Турчинову и Воронченко
2
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
1
Россия – агрессор. Она напала в Крыму и на Донбассе – Пидручный
1
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Голосов: 2089
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua