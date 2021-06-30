Россиян косит коронавирус "Дельта"

28 июня от коронавируса в России умерли 652 человека. Это больше всего с начала пандемии. До этого максимум фиксировали 24 декабря прошлого года - 635 человек. По официальным данным, с начала пандемии в стране было 134,5 тыс. смертей от недуга. По неофициальным - в три раза больше.

Объявили об отстранении от работы тех, кто отказался вакцинироваться. Если без объективных причин не делать прививки, зарплату сохранять не будут. Такое решение принимают на уровне регионов.

В стране усилили карантин из-за распространения штамма коронавируса "Дельта". Власти Москвы начала обязательную вакцинацию работников сферы услуг. В больницах будут предоставлять плановую помощь только вакцинированным. Исключения делают для пациентов с онкологией и заболеваниями крови. Часть ресторанов будут принимать только вакцинированных посетителей. В российской столице живут почти 17 млн ​​человек, это 12% населения страны. Подобная ситуация в других больших городах.

В России вкололи 38,8 млн доз вакцины. 11,8% населения полностью вакцинированы.