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пятница, 05 октября 2018 07:50

Кремлевский шпион Чепига причастен к побегу Януковича

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Полковник российской разведки 39-летний Анатолий Чепига из села Николаевка Амурской области причастен к преступлениям Кремля на территории Украины.

Он мог получить звание героя России за операции на аннексированном полуострове, на Донбассе и за вывоз бывшего украинского президента Виктора Януковича в РФ. Такую версию выдвинула международная команда журналистов-расследователей.

Чепигу считают причастным к "делу Скрипалей". 4 марта этого года двое разведчиков под именами Руслан Боширов и Александр Петров в британском городе Солсбери осуществили покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Использовали нервно-паралитический яд "Новичок". 13 сентября 2018-го на пропагандистском телеканале "Раша Тудей" они рассказали, что работают фитнес-тренерами и ездили в Британию как туристы. Но вскоре международные расследователи назвали настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига.

— С подразделением спецназначенцев Чепига прибыл в президентскую резиденцию "Межигорье" под Киевом. Перевезли Януковича в Крым, а затем — в Россию, — рассказывает о событиях 2014 года российский журналист Сергей Канев.

— Звание героя России ему присвоили закрытым указом президента за Крым, — говорит бывший армейский товарищ Чепиги российскому изданию "Новая газета".

Наградили за то, что захват Совета министров Крыма, аэродрома "Бельбек" и разоружение украинской бригады морской пехоты в Феодосии состоялись без кровопролития, допускают журналисты.

Расследователи из британской организации "Беллингкет" считают, что награду мог получить и за участие в войне на Донбассе. Имя Чепиги вычеканили на стелле в Дальневосточном военном училище рядом с именами других выпускников заведения, которые получили звание героя. Там же его фото висит на доске почета.

Журналисты российского издания "Коммерсантъ" нашли на родине Анатолия Чепиги людей, которые его узнали. Он женат, имеет двух детей, недавно получил четырехкомнатную квартиру в Москве, по словам односельчан.

— Очень умный парень, сообразительный, учился хорошо. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях замешен не был, — говорит жительница Николаевки.

— Что он на секретной службе в горячих точках — мы знали. Его мать плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится, — говорят другие крестьяне.

Чепига принимал участие в чеченской войне в 1990-х, по информации журналистов.

Автор: Наталия ЛЕБЕДЕВА
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Дата
05
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