Без разрыва с Москвой путь вперед невозможен

1 мая армянский парламент — Национальное собрание — отказался избрать главу фракции "Выход" 42-летнего Никола Пашиняна премьер-министром страны. Он с 13 апреля возглавляет оппозиционные протесты в Ереване. Митингующие требуют смены власти в Армении.

Парламент должен был избрать нового главу правительства после того, как 23 апреля бывший премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку.

Против Пашиняна проголосовали 55 депутатов, за — 45 из 105 членов парламента. Для победы нужно было набрать 53 голоса.

Пашинян был единственным претендентом на эту должность. Провластная Республиканская партия не стала выдвигать своего кандидата. Таким было одно из условий протестующих.

Никол Пашинян отвечал на вопросы депутатов 9 часов. Также пообещал, что выведет на новый уровень отношения с США и Китаем, будет добиваться либерализации визового режима с Евросоюзом. Но не откажется от партнерства с Москвой.

— Россия является стратегическим партнером Армении. И в нашем движении нет никаких угроз для армянско-российских союзнических отношений, — сказал. Пообещал не допустить выхода страны из Евразийского экономического союза, основанного Москвой.

— Если меня не утвердят премьером, страну ожидает политическое цунами, — пригрозил с трибуны.

Глава парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян заявил, что его однопартийцы не поддержат оппозиционера, потому что это изменит политический курс страны.

— Мы принимаем демократический путь страны, согласны с критикой, но будем голосовать против. Пашинян нас не убедил, — сказал Багдасарян.

Провластные депутаты обвинили Никола Пашиняна в использовании молодежи в протестах. Также — что не имеет конкретной программы развития страны.

На площади Республики возле здания парламента за обсуждением и голосованием следили почти 80 тыс. участников протеста. Видео транслировали на два уличных экрана.

— Единственное, что примут люди на этой площади, — это победа Пашиняна, изменения в стране и вытеснения старого клана, — сказал участник протестов инженер Давид Бабаян, 47 лет. Пришел на митинг с женой и 10-летним сыном.

После голосования Никол Пашинян встретился со сторонниками на площади Республики. Призвал к общенациональному акту неповиновения.

2 мая участники протестов заблокировали здания министерств, устроив возле них сидячие митинги. На дорогах государственного и международного значения водили хороводы, играли в "змейку" и сидели на диванах. Также парализовали железнодорожное движение и перекрыли трассу к международному аэропорту "Звартноц" в Ереване.

8 мая Национальное собрание сделает вторую попытку избрать премьер-министра. Если не достигнут успеха, президент вынужден будет распустить парламент и в течение 30–45 дней назначить досрочные выборы.

"Ориентироваться во внутренней политике на Запад и демократию и одновременно во внешней политике на российский рейх — это политическая шизофрения, — считает журналист, заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала "АТР" Айдер Муждабаев, 46 лет. — К сожалению, при понимании всех трудностей для Армении в ее положении, совместить эти два противоположных исторических вектора не удастся. При вычитании одного от второго выходит нуль.

Армения, которая не взяла после революции курс на Запад, ориентацию на Америку, где сильное армянское лобби и живут много соотечественников, проиграет.

Без разрыва с Москвой путь вперед невозможен. При попытке такого невозможного компромисса Россия ее опять сожрет".