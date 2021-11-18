За изнасилование будут наказывать химической кастрацией, за групповое - смертью

В среду парламент Пакистана принял закон о борьбе с изнасилованиями.
Он позволит быстро выносить обвинительные и суровые приговоры насильникам, включая химическую кастрацию и смертную казнь. Об этом пишет Voice of America.
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Закон стал ответом на общественный протест против всплеска изнасилований женщин и детей в стране, и рост требований эффективного пресечения сексуального насилия.
Власти создадут специальные суды по стране для ускорения судов над подозреваемыми в изнасиловании и сексуальном насилии. Дела будут рассматривать "в срочном порядке, предпочтительно в течение четырех месяцев".
Согласно закону, будет общенациональный реестр сексуальных преступников. Личности жертв будут защищены. Создадут специальные "кризисные ячейки по борьбе с изнасилованиями" для проведения медицинских осмотров жертв в течение нескольких часов после преступления.
Лица, признанные виновными в групповом изнасиловании, будут приговорены к смертной казни или пожизненному заключению, а насильников рецидивистов могут подвергнуть химической кастрации.
Критики говорят, что до 4% случаев сексуального насилия или изнасилований в Пакистане заканчиваются обвинительными приговорами. Правозащитники приветствовали закон, но акцентировали на необходимости улучшения работы полиции и судов для обеспечения справедливости жертвам насилия.
Эксперты говорят, что суды по делам об изнасиловании нуждаются в реформировании, а насильники часто избегают наказания, имея влияние на чиновников. А сильная коррупция в судах низшей инстанции часто помогает насильникам оставаться безнаказанными.
Обстоятельства часто мешают женщинам добиваться справедливости в судах из-за опасений быть пристыженными или подвергаться преследованиям полиции, или даже собственных родственников в консервативном пакистанском обществе.
В Венгрии в июне 25-летний украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину. Он набросился на местную жительницу посреди улицы, повалил на землю, однако потерпевшая вырвалась.
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