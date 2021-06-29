В Венгрии украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину

В Венгрии 25-летний украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину.
Он набросился на местную жительницу посреди улицы, повалил ее на землю, однако потерпевшая вырвалась от нападавшего. Инцидент произошел возле железнодорожной станции Силашлигет. Об этом сообщила полиция Венгрии.
"Женщина вышла из поезда и грунтовой дороге шла домой. На нее напал неизвестный мужчина, который пытался изнасиловать. Пострадавшей удалось вырваться и убежать домой, она вызвала полицию", - сказано в сообщении.
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Подозреваемого разыскивали два дня. Его задержали в городе Гедельйо. Во время первого допроса мужчина опровергал свою причастность к преступлению. Он рассказал, что в тот день ездил за покупками, а вернувшись домой, сразу уснул. Однако во время второго допроса мужчина признался, что выпил в тот день много пива и плохо помнит события. Он также вспомнил, что помнит женщину, которая лежала на траве, а он пытался с ней сделать "что-то плохое".
Расследование дела продолжается.
Полиция Испании задержала гражданина Украины, который находился в международном розыске за разбой и похищение людей. Задержание произошло во время полицейской облавы в городе, где он был обнаружен. После обыска полиция обнаружила у него рюкзак с пневматическим пистолетом.
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