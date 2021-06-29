В Венгрии украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину

В Венгрии 25-летний украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину.

Он набросился на местную жительницу посреди улицы, повалил ее на землю, однако потерпевшая вырвалась от нападавшего. Инцидент произошел возле железнодорожной станции Силашлигет. Об этом сообщила полиция Венгрии.

Автор: police.hu В Венгрии 25-летний украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину. Его задержали

"Женщина вышла из поезда и грунтовой дороге шла домой. На нее напал неизвестный мужчина, который пытался изнасиловать. Пострадавшей удалось вырваться и убежать домой, она вызвала полицию", - сказано в сообщении.

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Подозреваемого разыскивали два дня. Его задержали в городе Гедельйо. Во время первого допроса мужчина опровергал свою причастность к преступлению. Он рассказал, что в тот день ездил за покупками, а вернувшись домой, сразу уснул. Однако во время второго допроса мужчина признался, что выпил в тот день много пива и плохо помнит события. Он также вспомнил, что помнит женщину, которая лежала на траве, а он пытался с ней сделать "что-то плохое".

Расследование дела продолжается.

Полиция Испании задержала гражданина Украины, который находился в международном розыске за разбой и похищение людей. Задержание произошло во время полицейской облавы в городе, где он был обнаружен. После обыска полиция обнаружила у него рюкзак с пневматическим пистолетом.