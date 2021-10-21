13-летняя родила от бойфренда

На Черниговщине 13-летняя школьница родила ребенка от 17-летнего парня. Фото: suspilne.media

13-летняя Наталья из Городища на Черниговщине родила дочь от 17-летнего парня.

Девочку назвали Полиной. Об этом рассказал отец новорожденного Сергей Коцюба, передает Общественное.

По его словам, роды были стремительные, поэтому рожали в Мне, до Чернигова не успели доехать.

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"Родила девочку. Назвали Полина. Вес 2800. Я позавчера ездил, но мне в палату не пустили из-за карантина. Я только сумку передал им и все", - сказал он.

На вопрос, успели ли они расписаться с Натальей, ответил, что еще нет.

Эта история стала известной в апреле 2021 года. В полицию на Куликовсковщине поступило сообщение от медиков о том, что к ним попала на прием тогда еще 12-летняя беременная девушка. Дело расследовали как изнасилование несовершеннолетней. Тогда Наталья вместе с будущим отцом проживала в Дроздовке Черниговского района. Мать девочки знала об их отношениях. Семья девушки последние несколько лет состоит на учете в соцслужб. Полицейские завершили досудебное расследование. Сейчас дело направили в суд.