Вирус-вымогатель заразил около полумиллиона компьютеров

Скриншот вируса WannaCry / Windows

12 мая 2017-го началась атака компьютерного вируса-вымогателя WannaCry. Она задела более 500 тыс. компьютеров по миру. Общий ущерб от действия вредоносного программного обеспечения оценили в несколько миллиардов долларов.

Вирус поражает операционную систему Windows путем шифрования файлов. Он атаковал правительственные и коммерческие учреждения, а также компьютеры частных лиц. По состоянию на 17 июня было инфицировано компьютеры в 150 странах, а их количество превысило 500 тыс. Требование перевести деньги была переведена на 28 языков.

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Вирус шифрует пользовательские файлы, после чего выводит предложение в течение трех дней заплатить за ключ дешифрования в биткоинах эквивалент $300 для разблокировки данных. Если нужной суммы нет, она автоматически возрастает вдвое. На седьмой день вирус уничтожает данные.

Сообщение выводится языком государства. Размер выкупа везде одинаков. Атака стала возможной из-за известную уязвимость в Windows. Компания Microsoft рекомендовала обновить операционную систему. Предварительно, 14 марта, компания выпустила обновление, которое нейтрализует уязвимость.

Сначала ответственными за хакерскую атаку британское издание The Telegraph возложило на группу Shadow Brokers, связанную с российским правительством. Однако уже в июне 2017 года британский "Национальный центр кибербезопасности" возложил ответственность за атаку на КНДР. В декабре того же года правительство США подал собственные выводы, что ответственность лежит на группе Lazarus Group, за которой стоят власти Северной Кореи.