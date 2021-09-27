Великобритания осталась без топлива – 90% заправок пустые

Правительство Великобритании рассматривает возможность призыва армии для доставки топлива по стране / Reuters

Отсутствие водителей грузовиков привело к тому, что большинство заправок Великобритании остались без топлива. Его некому доставлять, потому что нет водителей грузовиков.

Бензоколонки в английских городах "пересохли" после того, как панические покупатели усугубили дефицит, скупая все топливо. Об этом пишет Al Jazeera.

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В воскресенье очереди автомобилей возвращались от заправок по всей стране, поглощая запасы. Это несмотря на заверения правительства, что страна не испытывает недостатка в топливе.

"Некоторые из наших членов, сообщают, что на вчерашний день "высохло" 50%, некоторые даже говорят о 90% заправок", - говорит председатель "Ассоциации розничных торговцев бензином" Брайан Мэддерсон.

На их долю приходится 65% всех АЗС Великобритании. Люди пытаются накапливать топливо, используя канистры.

Правительство премьера Бориса Джонсона объявило о плане выдачи временных виз 5000 иностранным водителям грузовиков, чтобы смягчить кризис. После "Брекзита" в стране некому возить топливо и продукты в супермаркеты.

Иммиграционные правила после "Брекзита" означают, что граждане ЕС не могут работать в Великобритании без визы, как это могло быть, когда страна была членом блока. Лондон сопротивлялся предложению дополнительных виз в течение нескольких месяцев, несмотря на нехватку около 100 тыс. водителей и предупреждения из разных секторов, что пандемия и "Брекзит" ухудшили ситуацию. Руководители бизнеса предупредили, что визы - краткосрочное решения, которое не решает острой нехватки рабочей силы.

Правительство заявило, что в долгосрочной перспективе британские рабочие должны проходить обучение для работы водителями, и для этого призвало транспортные компании улучшить оплату и условия труда. В последние месяцы нехватка водителей грузовиков также ударила по британским фабрикам, ресторанам и супермаркетам. Дефицит нанес ущерб цепочкам поставок, затрудняя доставку товаров на рынок и вызвал опасения по поводу роста цен в преддверии Рождества.