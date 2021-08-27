Британцы могут остаться без Рождества

Женщина покупает в супермаркете ASDA 23 июля 2021 года в британском Кардиффе / CNN

Производители продуктов питания и супермаркеты Великобритании предупреждают, что пустые полки могут сохраниться в течение сезона отпусков в конце года, если правительство не примет меры для облегчения нехватки рабочих рук и водителей грузовиков, вызванную брекзитом и пандемией коронавируса.

Поставщики продуктов предупреждают, что британцам придется отказаться от праздничных продуктов, когда будут праздновать первое Рождество после того, как брекзит полностью вступил в силу. Об этом пишет CNN.

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По данным Британского совета по птицеводству, национальное производство курятины уже сократилось на 10%, а 16% рабочих мест в отрасли не заполнены. А производство рождественской индейки сократится на 1/5.

"Когда нет людей для работаты, у вас проблемы. Это наблюдаем по всей цепочке поставок. Кризис рабочей силы - проблема брекзита, о которой широко сообщали в секторе продуктов питания и напитков", - говорит исполнительный директор Британского птицеводческого совета Ричард Гриффитс.

Супермаркеты предупреждают, что дефицит может усугубиться перед рождественским периодом праздничных покупок. Управляющий директор сети супермаркетов Iceland Ричард Уокер сообщил, что в магазинах уже не хватает некоторых продуктов, включая хлеб и безалкогольные напитки. И сеть изо всех сил пытается накапливать запасы, необходимые в пик сезона.

Сеть супермаркетов Tesco заявила, что страдает от недостатка ряда продуктов. А как конкурирующая сеть Co-op заявила, что нанимает до 3000 временных работников, чтобы поддерживать свои полки заполненными.

Отраслевые группы обвиняют в нехватке рабочих рук ограничение на рынке труда и бегства граждан ЕС после брекзита. Недостает водителей грузовиков, рабочих в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности. Ассоциация автомобильных грузоперевозок заявляет, что Соединенному Королевству не хватает примерно 100 тыс. водителей грузовиков, 20 тыс. из которых раньше были гражданами ЕС и покинули страну после брекзита.

31 января 2020-го с учреждений ЕС в Брюсселе сняли британские флаги. Соединенное Королевство вышло из Евросоюза, в котором было 47 лет. Основанием для выхода стал результат консультативного референдума от 23 июня 2016 года, на котором 51,9% британцев проголосовали за выход из ЕС. Фактически Великобритания находилась в ЕС до конца 2020-го.