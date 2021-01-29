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воскресенье, 31 января 2021 09:00

Великобритания покинула Евросоюз

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Великобритания покинула Евросоюз
Световое шоу на Даунинг-стрит, 10, в последнюю секунду членства Соединенного Королевства в ЕС. Лондон, 31 января 2020 года / BBC

31 января 2020 в 23:00 по лондонскому времени из учреждений ЕС в Брюсселе сняли британские флаги. Соединенное Королевство вышло из состава Евросоюза, в котором было 47 лет.

Основанием для выхода стал результат консультативного референдума от 23 июня 2016, на котором 51,9% британцев проголосовали за выход из ЕС.

В марте 2017 года британское правительство инициировало процедуру выхода, в соответствии со статьей 50 Договора о Европейском Союзе.

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Изначально планировалось, что Великобритания покинет ЕС через 2 года - в марте 2019 года. Однако разногласия между ведущими партиями в британском парламенте и тяжелые переговоры о дальнейших отношениях между Британией и ЕС перенесли дату выхода. ЕС согласился продлить срок выхода до 31 октября 2019 года.

Членство Великобритании в ЕС, которое продолжалось с 1973 года, было приостановлено в полночь с 31 января на 1 февраля 2020 по центральноевропейскому времени. По соглашению с ЕС, 31 января 2020 Великобритания потеряла представительство и право голоса в органах власти ЕС, но до конца 2020 года платила взносы и фактически оставалась частью единого экономического пространства.

В течение 11 месяцев 2020 года Великобритания и ЕС вели сложные переговоры о новых условиях торговли и сотрудничества, которые завершились 24 декабря 2020 года достижением Соглашения о торговле и сотрудничестве. С 1 января 2021 года Великобритания прекратила фактическое членство в Евросоюзе и стала для ЕС третьей страной.

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Дата
31
января

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