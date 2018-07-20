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пятница, 20 июля 2018 20:39

В Белом доме выразили отношение к референдуму в Донбассе

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В Белом доме выразили отношение к референдуму в Донбассе
Администрация президента США не поддерживает идею Путина. Фото: РБК

Белый дом не поддерживает идею России о референдуме в Донбассе после встречи президентов Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки, Финляндия.

"Администрация Трампа не рассматривает возможность поддержки поддержанного Путиным призыва о референдуме на Востоке Украины", - сообщило агентство Associated Press.

Минские договоренности 2015 не предусматривают проведения любых референдумов, считают в Белом доме. Добавили, что референдум, проведенный на неподконтрольной Украине территории, не будет иметь легитимности.

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"Администрация США не рассматривает вопрос о поддержке проведения референдума на Востоке Украины", - заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Маркис.

Агентство AP прогнозирует, что европейские союзники Украины тоже выступят против российской идеи провести референдум на временно оккупированных территориях Восточной Украины.

Соединенные Штаты придерживаются очень жесткой позиции в отношении Украины. Президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки дал понять главе России Владимиру Путину, что деятельность РФ на Донбассе не соответствует их интересам. Об этом заявил Государственный секретарь США Майк Помпео.

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