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пятница, 20 июля 2018 09:53

Дипломат назвал позицию Трампа относительно Донбасса

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Дипломат назвал позицию Трампа относительно Донбасса
США заявили, что поддержат желание украинцев. Фото: EADaily

Соединенные Штаты придерживаются очень жесткой позиции в отношении Украины. Президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки дал понять главе России Владимиру Путину, что деятельность РФ на Донбассе не соответствует их интересам.

Об этом заявил Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью "Голосу Америки", пишет gordonua.com.

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"Соединенные Штаты придерживаются очень жесткой позиции по Украине. Мы дали украинским силам помощь, которую прошла администрация неоднократно отказывалась предоставить. Мы считаем, что это создает условия для того, чтобы украинцы провели успешные выборы в 2019 году. И мы очень надеемся, что ситуация разрешится сама собой. Америка по-прежнему поддерживает желание украинского народа", - говорит Помпео.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе. Трамп попросил Путина не обсуждать идею о референдуме на пресс-конференции после саммита, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею.

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