"Стану злейшим врагом" - Трамп пригрозил Путину

Дональд Трамп заявил, что может стать для Владимира Путина самым большим врагом. Фото: RT

Президент США Дональд Трамп пообещал стать худшим врагом главы РФ Владимира Путина, если отношения между Россией и США не наладятся.

"Мой предшественник Барак Обама был абсолютным козлом отпущения Москвы. Я подхожу к России гораздо жестче, чем любой другой президент за долгие годы. Возможно, даже жестче, чем когда-либо. Найти общий язык с Россией будет положительной вещью. Но если это не сработает, то я стану для Путина злейшим врагом", - заявил Трамп в интервью CNBC.

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Во время совместной пресс-конференции в Хельсинки Трамп заявил, что доверяет Путину, который отрицает российское вмешательство в выборы в США, тогда как разведывательное агентство официально нашло доказательства и предъявило обвинение 12 сотрудникам ГРУ РФ. Эти слова Трампа вызвали волну возмущения в собственной стране и шквал критики. Тогда он сказал, что оговорился и имел в виду то, что нет никаких причин считать Россию не причастной к американским выборам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с президентом России Владимиром Путиным. При этом лидер Белого дома отмечает, что первая встреча прошла успешно. Он хочет решить вопросы о прекращении терроризма, безопасности Израиля, распространении ядерного оружия, кибератаки, торговли.