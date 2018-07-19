Трамп хочет второй раз встретиться с Путиным и обсудить важные вопросы

Трамп хочет второй раз встретиться с Путиным. Фото: EPA / UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с президентом России Владимиром Путиным.

При этом лидер Белого дома отмечает, что первая встреча прошла успешно. Об этом Трамп написал в своем Twitter-аккаунте.

"Встреча на высшем уровне с Россией имела большой успех, за исключением настоящих врагов народа - фейковых СМИ. Я с нетерпением ожидаю нашей второй встречи, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых вопросов, включая прекращение терроризма, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибератаки, торговлю, Украина, мир на Ближнем Востоке, Северной Корее и прочее", - заявил он.

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The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.

Дональд Трамп признал личную ответственность Владимира Путина за вмешательство РФ в американские выборы 2016 года. Лидер США отметил, что придерживался такого мнения и раньше.