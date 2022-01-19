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четверг, 20 января 2022 04:37

Умер самый старый мужчина в мире

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В Испании 18 января скончался старейший мужчина мира Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия.

Он прожил 112 лет и 341 день, говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса. У мужчины остались семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

"Спокойно живи... и никого не обижай", - говорил он о секрете своего долголетия.

Звание "старейшего живого мужчины" Сатурнино получил в сентябре 2021-го. Тогда ему было 112 лет и 211 дней. Рекорд признали после смерти другого супердолгожителя, 113-летнего Эмилио Флореса Маркеса.

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Автор: guinnessworldrecords.com
  В Испании умер старейший мужчина мира
В Испании умер старейший мужчина мира

Сатурнино родился 11 февраля 1909 года в испанском городе Леон. В 1933 году он женился на Антонине Баррио Гутьеррес.

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Благодаря невысокому росту — 150 см — он избежал участия в гражданской войне 1936 года. Вместо этого основал успешный сапожный бизнес. Он начал создавать обувь для армии и стал известным местным ремесленником. Кроме того, увлекался игрой в футбол.

В 1937 году пережил авиакатастрофу, когда самолет упал на здание, где он находился. В мае 2021-го добровольно сделал прививку против коронавируса.

Эквадорцы Хулио Мора и Вальдрамина Квинтерос попали в Книгу рекордов Гинесса как супруги, которые дольше всех в мире живут вместе, и одновременно самые старые. Ему 110 лет, ей — 104. Поженились 79 лет тому назад.

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