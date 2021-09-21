Японки стали самыми старшими близнецами в мире

Японок Умэно Сумияму и Куме Кодаму внесли в Книгу рекордов Гиннеса как старейших живых однояйцевых близнецов.

Женщинам 107 лет и 300 дней, говорится в пресс-релизе Книги рекордов Гиннеса от 1 сентября.

"Сестры родились 5 ноября 1913 года на острове Седо в семье, где было 13 детей. Они пережили две мировые войны. Умэно и Куме начали жить отдельно друг от друга рано. Куме покинула остров после окончания начальной школы и впоследствии вышла замуж за парня из Седо. Умэно нашла себе мужа на острове. Когда сестрам было около 70, они вместе путешествовали", - говорится в сообщении.

Фото: Guinness World Records

Сестры живут в разных частях Японии в домах престарелых. У Умэно четверо детей, у Куме — трое. Из-за пандемии сестрам отправили сертификат о рекорде, а не вручали лично. Работники домов престарелых рассказали, что Умэно заплакала, когда увидела сертификат о рекорде. Куме же из-за проблем с памятью не смогла полностью осознать важность получения сертификата.

Предыдущий рекорд принадлежал японкам Ким Нариты и Джин Кейни — 107 лет и 175 дней.

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В Японии продолжительность жизни самая высокая в мире, а пожилые люди пользуются большим уважением. Старейшей из ныне живущих людей является японка Кане Танака. Танака стала старейшей жительницей Земли после смерти в 2018 году другой японки 117-летней Тис Мияко. В январе Танака отметила 118-й день рождения.