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суббота, 01 августа 2020 18:56

Ученые разгадали тайну одного из самых загадочных объектов во Вселенной

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  Научные исследовали еще одно космическое явление. Фото: Reuters
Научные исследовали еще одно космическое явление. Фото: Reuters

Ученым удалось определить природу звездных скоплений с очень низким содержанием тяжелых элементов.

Данное открытие сделали благодаря постереженню по звездной системой, называется звездным потоком Феникса. Результаты исследования помогут узнать больше о создании и продолжительность существования Млечного Пути. Об этом говорится в опубликованном исследовании в журнале Nature.

"Шаровые скопления - одни из самых загадочных объектов во Вселенной. Это системы около 100 000 звезд, находящихся в области около 10 парсеков (несколько десятков световых лет) в диаметре и большинство из них почти так же стары, как Вселенная. Шаровые скопления вращаются вокруг почти всех известных галактик, которые имеют более миллиарда звезд. Их сфероидальных распределение вокруг этих галактик предполагает, что многие из них образовались в других, маломассивных галактиках, которые когда-то вращались вокруг центральной галактики, но с тех пор были акрецовани этой галактикой и измельченные ее приливными (гравитационными) силами ", - йдетьсяя в сообщении.

Ученые научились использовать шаровые скопления в качестве "окаменелостей" для реконструкции этого процесса аккреции, который способствует образованию крупных галактик. В то же время, шаровые скопления могли быть разрушены приливными силами галактики-хозяина.

  Поток Феникса, вращающейся вокруг Млечного Пути. Фото: Роберт Гендлер / SPL
Поток Феникса, вращающейся вокруг Млечного Пути. Фото: Роберт Гендлер / SPL

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Как отмечается, ученые наблюдали за наиболее бедным на металлы шаровым скоплением. Химический состав звезд в шаровом скоплении является ключевым наблюдаемой свойством, которое связывает их с их натальной галактиками. Звезды в скоплении родились вместе, в одной и той же молекулярной газовом облаке, и имеют очень сходный химический состав. Более конкретно, все звезды в скоплении имеют одинаковое содержание железа, в свою очередь, отражает содержание железа в галактике, в которой они образовались.

"Ученые использовали наблюдения спектроскопической съемки южных звездных потоков для измерения содержания металла в 11 звезд в звездном потоке Феникс, группе звезд, которая вращается вокруг центра Галактики на расстоянии около 20 000 парсеков. Удивительно, но исследователи измерили чрезвычайно слабые линии поглощения кальция (который тесно коррелирует с содержанием железа в звездах), в результате оказалось, что эти звезды содержат около 0,20 ± 0,03% металла по сравнению с Солнцем. Более того, "металличность" звезд равномерно низкая. Этот разброс содержания металла намного ниже, чем в карликовых галактик, что означает, что поток Феникса не является остатком такой системы. Вместо этого он указывает на то, что звезды в потоке Феникса родились в одном и том же звездном скоплении ", - говорится в сообщении.

Ученые Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины принимают участие в международном эксперименте CUPID-Mo. Его цель - исследование свойств нейтрино и слабого взаимодействия в двойном бета-распаде ядра молибдена-100. Исследование нейтрино могут указать направление построения новой теории элементарных частиц. Такие исследования, в частности, важны для выяснения ключевой проблемы космологии: почему в начале образования Вселенной количество материи превышало количество антиматерии.

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01
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