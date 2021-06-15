США отрабатывали удары по российским С-400

Зенитный ракетный комплекс С-400 Москва хочет продавать странам Ближнего востока / Goodvint

Армия США отработала серию имитируемых ударов по новейшим российским зенитно-ракетным системам С-400 в рамках учений Africa Lion 2021.

Удары наносили во время командно-штабных учений, которые полностью смоделированной военной игрой. Об этом пишет Liga со ссылкой на издание The Drive.

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Учение Africa Lion 2021 - совместные американо-марокканские тренировки. В этом году подобные события ожидаются также в Сенегале и Тунисе.

Ранее появлялась информация, что Россия могла поставлять системы С-400 в Алжир и Ливию. Также Кремль хочет продавать С-400 в другие страны, особенно на Ближнем Востоке.

Встреча президента США Джо Байдена и Владимира Путина запланирована на 16 июня в 13:00 в Женеве. Стороны должны обсудить "практически все темы, которые волнуют" обе страны. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.