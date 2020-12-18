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пятница, 18 декабря 2020 13:52

Скандал с Pornhub: узнали, кто владеет крупнейшими порносайтами мира

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Скандал с Pornhub: узнали, кто владеет крупнейшими порносайтами мира
Бергемару принадлежит большая часть акций дочерних компаний, что указывает на конечного бенефициара. Фото: pixabay.com

Компания MindGeek, которая управляет крупнейшими порносайтами в мире - Pornhub, RedTube, YouPorn, Brazzers - принадлежит американскому бизнесмену Бернарду Бергемару.

Он владеет MindGeek через сложную и запутанную сеть дочерних фирм, которые все это время держали его имя в тайне, говорится в расследовании Financial Times.

Бергемару принадлежит большая часть акций дочерних компаний, что указывает на конечного бенефициара. Имя бизнесмена было известно лишь узкому кругу топ-менеджеров MindGeek, многие из которых и сами находятся в тени.

Издание отмечает, что Бергемара и многих топ-менеджеров, которые фигурируют в корпоративных документах, до публикации расследования не находил даже Google.

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4 декабря Николас Кристоф выпустил статью в The New York Times, где рассказал историю подростков, видео которых попали на Pornhub без их согласия. Одна девушка утверждала, что приемные родители заставляли ее сниматься в порнороликах с 9 лет, после чего некоторые видео появились на Pornhub. Другая девушка сообщила, что в 14-летнем возрасте отправляла эротические видео парню, после чего ролики появились на сайте. Также Николас Кристоф привел в пример историю женщины, которая нашла на PornHub 58 видео с 15-летней дочерью.

После этого порносайт Pornhub изменил правила пользования и публикаций видео. От 8 декабря 2020 года загружать видео на сайт имеют право только партнеры сервиса по контенту и участники Модельной программы сайта, которые зарабатывают на контенте. Раньше каждый мог опубликовать свое видео.

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Дата
18
декабря

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