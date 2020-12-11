Порно с детьми: Visa и Mastercard завершили проверку материалов на PornHub

На початку року створили петицію з метою закрити PornHub, яку вже підписали понад 1,2 млн людей. Фото: pixabay.com

Платежные системы Visa и Mastercard решили запретить использование своих карт на порносайте PornHub после того, как сервис обвинили в продаже материалов сексуального характера с несовершеннолетними.

Об этом сообщает The New York Times.

Платежные системы провели проверку материалов для взрослых и отметили правдивость обвинений в адрес PornHub.

Создали петицию с целью закрыть PornHub, которую уже подписали более 1,2 млн человек.

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4 декабря Николас Кристоф выпустил статью в The New York Times, где рассказал историю подростков, видео которых попали на Pornhub без их согласия. Одна девушка утверждала, что приемные родители заставляли ее сниматься в порнороликах с 9 лет, после чего некоторые видео появились на Pornhub. Другая девушка сообщила, что в 14-летнем возрасте отправляла эротические видео парню, после чего ролики появились на сайте. Также Николас Кристоф привел в пример историю женщины, которая нашла на PornHub 58 видео с 15-летней дочерью. После этого порносайт Pornhub изменил правила пользования и публикаций видео. От 8 декабря 2020 года загружать видео на сайт имеют право только партнеры сервиса по контенту и участники Модельной программы сайта, которые зарабатывают на контенте. Раньше каждый мог опубликовать свое видео.