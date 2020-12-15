PornHub удалил миллионы видео со своей платформы

С 2021 года планируют проверить оставшиеся заблокированные видео. Фото: pixabay.com

На фоне скандала о насилии над несовершеннолетними, крупнейший в мире порносайт PornHub удалил с платформы миллионы видео от неверифицированных пользователей.

Об этом сообщила администрация сайта, пишет vice.com.

Некоторые ролики сейчас заблокированы и помечены сообщением о проверке "согласно политике доверия и безопасности". До начала проверки на сайте их было примерно 13,5 млн, затем стало 4,7 млн. С 2021 года планируют проверить оставшиеся заблокированные видео.

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4 декабря Николас Кристоф выпустил статью в The New York Times, где рассказал историю подростков, видео которых попали на Pornhub без их согласия. Одна девушка утверждала, что приемные родители заставляли ее сниматься в порнороликах с 9 лет, после чего некоторые видео появились на Pornhub. Другая девушка сообщила, что в 14-летнем возрасте отправляла эротические видео парню, после чего ролики появились на сайте. Также Николас Кристоф привел в пример историю женщины, которая нашла на PornHub 58 видео с 15-летней дочерью. После этого порносайт Pornhub изменил правила пользования и публикаций видео. От 8 декабря 2020 года загружать видео на сайт имеют право только партнеры сервиса по контенту и участники Модельной программы сайта, которые зарабатывают на контенте. Раньше каждый мог опубликовать свое видео.